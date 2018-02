Közösen a határ menti kapcsolatokért

Autópálya az országhatárig és onnan egészen Zágrábig, közös turisztikai termék kialakítása – ezek a témák is napirendre kerültek a Pannon Európai Területi Társulás (ETT) által első ízben életre hívott konferencián hétfőn Eszéken.

Kétnapos konferencián vitatják meg horvát és magyar szakemberek, hogy milyen lehetőségek rejlenek a két ország közti területfejlesztésben. A mostanra 67 tagot számláló Pannon ETT több ponton képzeli el a horvát-magyar határ menti fejlesztéseket. Ezt a célt szolgálja a rendezvény is, erről Nagy Csaba beszélt Eszéken. – Mindkét ország az Európai Unió tagja, de úgy tűnik a határok komoly akadályt jelentenek – mondta a Pannon ETT elnöke. – Az M60-as gyorsforgalmi út kiépítése komoly előrelépés lesz a közlekedésfejlesztésben. Ennek kapcsán korábban összefogtunk, így a Somogy megyei érdekeket is figyelembe vettük a tervezésnél. Ehhez már megvan a környezetvédelmi engedély.

Biró Norbert, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke, egyben a Pannon ETT alelnöke a konferencián elmondta: az M60-as gyorsút fejlesztése Barcs irányába, az országhatárig nagyon fontos. – Somogy északi felének közlekedése már megoldott, ám még nagy hiányosságaink vannak a legfontosabb déli határátkelő megközelítésében, Barcson – mondta Biró Norbert. – Azt gondolom, akkor fejlődhetünk, ha az elmúlt húsz évben berögzült gondolkodást elhagyjuk.

Hasonlóan vélekedett Barcs és térsége országgyűlési képviselője Szászfalvi László is, aki arról beszélt előadásában, hogy nem projektekben, hanem komplex fejlesztési tervben kell gondolkodni. – Közös múltunk, jelenünk és remélhetőleg a jövőnk is a Dráva – mondta a honatya. – Persze csak akkor, ha jól sáfárkodunk vele. Azt gondolom, csak akkor tudunk a térképre véglegesen felkerülni, ha az egész régióból egységes termékkel tudunk kilépni. Úgy látom, hogy ezt a legjobban a Pannon ETT tudja majd összefogni, hiszen már most is magyar, horvát, sőt szlovén területeket is elér.

A Pannon ETT a konferencián küldöttgyűlést is tartott, amely keretében tíz új tagot vett fel, köztük Őrtilost, Zákányt és Barcsot is.