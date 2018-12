Közösséget építenek az orosz hagyományőrzők

A negyvenöt tagú kaposvári egyesület 2005-ben alakult, s elnökük, Gokieli Szvetlana most díjat kapott az Oroszországi Külügyi Intézettől.

Az elnökasszony a nemzetközi humanitárius és társadalmi kapcsolatok fejlesztése érdekében végzett tevékenységét ismerték el a kitüntetéssel, melyet az Orosz Kultúrális Központ budapesti rendezvényén vett át.

– Összetartó baráti közösség alakult ki Kaposváron: erre különösen büszke vagyok – hangsúlyozta Gokieli Szvetlana. – Kezdetektől fogva színes, sokakat érdeklő programokat indítottunk útjára, s igyekeztünk megszólítani a fiatalokat. Már tíz éve is fontosnak éreztük az utánpótlás biztosítását, ezért számos olyan rendezvényt szerveztünk, amely kifejezetten a kamaszoknak szólt.

Az orosz kultúra népszerűsítése, oktatás, tanfolyam szervezés, s a katonai sírok ápolása, gondozása: a 2005-ben bejegyzett, s 45 tagú hagyományőrző egyesület seregnyi feladatot vállalt el. Gokieli Szvetlana kiemelte: számos megható pillanatot éltek át, amikor a II. világháborúban elesett orosz katonák sírját látogatták meg a rokonok a kaposvári Keleti Temetőben. Az internetre 1200 katona neve került fel, s az elmúlt időszakban Franciaországból, sőt, Ausztráliából is érkeztek leszármazottak. A történelem-földrajz, illetve orosz nyelv és irodalom tanár végzettségű elnök amondó: felgyorsult világunkban nem elég csak az iskolában elsajátított alapismereteket alkalmazni, hanem szükség van a biztos nyelvtudásra, akárcsak a diákmunka során szerzett tapasztalatokra.

– Örömmel tapasztalom, hogy a somogyi fiatalok között is vannak olyanok, akik érdeklődnek az orosz nyelv, kultúra iránt – emelte ki. – Nyert ügye van annak, aki folyékonyan beszél angolul és oroszul, hiszen ők számos országban könnyen elboldogulhatnak. Ötlettel, tanáccsal is segítettünk már több tizenévesnek, közülük volt, aki a moszkvai közgazdasági egyetemre jelentkezett. S ha nem is akar mindegyik fiatal tagunk oroszországi egyetemre járni, akkor is számos hasznos ismerethez juthatnak az egyesületünkben. Célunk az indulás óta változatlan: közösséget építünk. Ennek érdekében kirándulásokat szervezünk, s jövőre néhány kaposvári fiatalt az egyik híres Fekete-tengeri gyermektáborba szeretnénk majd elvinni. Programokkal teli csapatként szeretnénk működni a következő években, s azokat is szeretettel várjuk, akik orosz nyelvtudásukat akarják gyakorolni.

Apropó, nyelvismeret. Az elnök szerint nehéz magyarul megtanulni, neki azonban szerencséje volt: annak idején a kaposvári főiskolán helyezkedett el, s a nyelvtanulásban munkatársai sokat segítettek. Mosolyogva idézte fel: a viszontlátásra szó helyes kiejtése kezdetekben igencsak próbára tette, ám néhány éven belül már folyékonyan beszélt magyarul. S ahogy elmélyedt nyelvünk rejtelmeiben, úgy a helyi konyhát is egyre jobban megismerte, fő kedvence a babgulyás és a pörkölt. S mi ad energiát a folytatáshoz?

– Akárcsak a többiek, örömmel dolgozom az egyesületben – mondta. – Jó találkozni, számos élményt éltünk át a csapatban, s legyen szó ünnepségről, kirándulásról vagy klubfoglalkozásról, szívesen elvégzem az adott feladatot. Amúgy az utazás és a zene a hobbim is, legutóbb például nagyon tetszett a 100 tagú Cigányzenekar kaposvári fellépése, s szívesen hallgatok magyar népzenét is.

Sütnek-főznek a hagyományőrzők – A csapat legfiatalabb tagja alig hét éves, a legidősebb több mint 70 esztendős – tudtuk meg Gokieli Szvetlanától. – Úgy állítjuk össze a programokat, hogy mindegyik korosztály megtalálja a számára vonzó rendezvényt. Legközelebb január 11-én találkoznak az Agórában: akkor tartják a hagyományos újévi ünnepségüket. Bábszínház is színesíti az összejövetelt, a gyerekek egy orosz mesét adnak elő oroszul, a fellépőket három szakember készítette fel. Februárban farsangolnak a hagyományőrzők, s lassan körvonalazódik a tavaszi rendezvény: tervek szerint Hévízre utaznak, illetve Somogy nevezetességeit fedezik fel. Időnként a közös sütés-főzés is része az összejöveteleknek, tavaly a kaposfüredi Káposztás Fesztiválon indultak, ahol a zsűri első helyezéssel, s egy nagy kupával díjazta a káposztalevesüket.

