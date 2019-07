Lakóházat építeni minden nappal egyre drágább lesz

Tovább nőhet az építőanyagok ára az év második felében is. Jelenleg térkőből és betonelemekből is hiány van a piacon, s kivitelezőt is csak nagyítóval talál az ember a nyáron a lekötött kapacitások miatt.

Már a tavasz elején is azt mondták a szakemberek, hogy nem lesz könnyű dolga annak, aki a nyáron építkezne. Nem csak a Balaton-parton robog az építőipar, a somogyi megyeszékhelyen is nagy az érdeklődés az építési anyagok iránt.

– Folyamatosan emelkedik az építőanyagok ára – mondta el lapunk kérdésére Sipos Zoltán, a kaposvári Kapos-Épker 2003 Kft. kereskedelmi vezetője. Azt persze nehéz megjósolni, hogy milyen mértékű áremelkedés várható még az év második felében, ám a szakember szerint mindenképpen számítani kell erre. Ha valaki tudja, hogy építkeznie kell, érdemes minél előbb megvásárolnia hozzá a szükséges anyagot. Több minden hat ugyanis az áremelkedésre. Egyrészt a fuvarárak is nőttek, az építőanyagok gyártóinál sincs elegendő munkás kéz, több építőanyagból is hiány alakult ki a piacon. Nincs az a mennyiség térkőből, zsaluelemből vagy más betontermékből, amelyet ne szívna most fel az építőipar.

– Úgy igyekszünk ezt kivédeni, hogy nagy raktárkészletet halmoztunk fel például térkőből is – tette hozzá Sipos Zoltán. – Tizenötféle térkő van nálunk, ha ebből sikerül választania az ügyfélnek, máris szállítjuk. Akkor van nehezebb dolgunk, ha katalógusból választanak a vásárlók, hiszen akkor jó eséllyel rendelnünk kell nekünk is. Három-négy hónap is lehet, mire megérkezik a kiválasztott térkő.

A kereskedelmi vezető hozzátette: egyszerre zajlik többféle építkezés. Sok anyagot visznek tőlük családi házakhoz, s különböző pályázati projektekhez is egyaránt.

A lengyeltóti műkőüzem is sok térkövet gyártott le az utóbbi időben, s továbbra is jelentős számú megrendelésnek kell eleget tenniük – tudtuk meg Zsombok Lajostól, Lengyeltóti polgármesterétől. Az Unikornis Szociális Szövetkezet keretein belül működő üzemben hét embert foglalkoztatnak. A településvezető elmondta: igyekeznek kielégíteni az igényeket, ha esetleg akkora megrendelés érkezik hozzájuk, akár két műszakot is tartanak. Annál is inkább, hiszen nem nagyüzemi termeléssel dolgoznak, hanem manufakturális módon állítják elő a térkövet. Jellemzően önkormányzatok, magánszemélyek részére gyártanak.

Ám nem csak a civilek elképzeléseit nehezíti az építőanyag-hiány, a kivitelezőkét is ugyanúgy. Bár akadnak azért kedvezőbb tapasztalatok is. Steiner Dezső, balatoni építési vállalkozó elmondta: amennyire előre csak lehet, igyekeznek leadni a megrendeléseket, így kevésbé érződik náluk az építőanyag-hiány. Persze a szakember is tud többek között a térkőhiányról, elmondása szerint sok olyan projekt fut jelenleg is a Balaton-parton, ahol rengeteget használnak fel ezekből az építőanyagokból.

Rutint szereztek

Steiner Dezső szerint az utóbbi egy évben több szakember is hazatért külföldről, s inkább idehaza kezdtek vállalkozásba, sokuk a magyar tenger partján. Örömteli ez, hiszen egyrészt szakmai rutint szereztek külhonban, másrészt alvállalkozóként vonhatják be őket a balatoni építkezésekbe.