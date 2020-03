Látogatóközpont épül a Nagybereknél

Fűrésztől hangos a Nagyberek Csisztapuszta határában. Tucatnyian dolgoznak a most épülő látogatóközpont alapjain.

– Az alaplemez zsaluzása készül, ezt követően még egy szerelőbeton kialakítását végezzük, hogy el tudjuk kezdeni a vasterhelést – mutatta a munkafolyamatokat Gazda Bálint építésvezető. Az ötven centis vasbeton alapra szükség van a mocsaras, lápos terület miatt. Egy vízzáró réteg is belekerül az alapba, amelyhez 350 köbméter beton szükséges.

A napokban megkezdik az oldalfalak elkészítését is, átlagban tíz-tizenöten dolgoznak a látogatóközpont kialakításán. – 2017-ben nyert az önkormányzat közel félmilliárd forintos támogatást a Berek Látogatóközpont megépítésére – mondta el Kara Lajos, Buzsák polgármestere. A tervezett épület szinteltolásos kialakítású, a fél szinteket lépcső és akadálymentes lift köti össze. Az épület fűtési-hűtési és használati meleg víz energiabiztosításához hőszivattyús rendszerű, alternatív energiát használnak majd fel. Egy vízi bobot is kialakítanak, melybe beülve egy varázslatos ötdimenziós lápi utazásra viszik a látogatóikat.

– Több interaktív kiállítóhely mutatja be a Nagyberek növény- és állatvilágát és Buzsák népművészetét, helyet kap egy színházterem is, amely alkalmas lesz különböző bemutatók, előadások megtartására – sorolta a polgármester. Megjegyezte: egész évben nyitva lesznek a látogatók előtt, szeretnék a turisztikai szezont meghosszabbítani az interaktív központtal. – A tervek szerint 2021 tavaszára elkészülünk és addigra akár kisvasúttal is érkezhetnek ide a turisták, ugyanis a 2002-ben lezárt nyomvonalat újranyitják nagy örömünkre – jegyezte meg Kara Lajos. A beruházás elkészülése után azt várják, hogy élénkülni fog Buzsák és a csisztapusztai fürdő látogatottsága.