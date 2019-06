Levegőhöz juthatnak az önkormányzatok a normatívaemeléssel

Béremelést kaphatnak az önkormányzati közalkalmazottak, ugyanis a jövő évi költségvetés tervezetében szerepel a helyhatóságoknak nyújtott normatíva emelése.

Ennek értelmében, ha a honatyák rábólintanak, a korábban dolgozónként nyújtott 4 millió 570 ezer forintos évi támogatást 5 millió 450 ezerre emelik. Tehát elméletben jövő márciustól több fizetést vihetnek haza az önkormányzati dolgozók, akiknek bérét évek óta a helyhatóságok egészítik ki. Arról már korábban is írtunk, hogy több somogyi település vezetése is úgy döntött, hogy kiegészíti a törvényileg meghatározott 38 650 forintos közalkalmazotti béralapot. Igaz, idén tavasszal egy közös alapból volt módjuk pályázni a településeknek bértámogatásra, ám ez csak egy évre oldotta meg a helyi bérgondokat.

A normatíva növelésének köszönhetően azonban már látják a fényt az alagút végén a településvezetők és a hivatalvezetők. – Ezzel biztosan pozitív változás indul el – mondta el kérdésünkre Füstös János, Csurgó polgármestere. – Mi 20 százalékkal megtoldjuk a béralapot, amelyről évente dönt a képviselő-testület. Ezt nem egyszerű kigazdálkodnunk, ezért hatalmas segítség számunkra, ha megszavazzák ezt a módosítást a 2020-as költségvetésben.

Fluktuáció ugyanis Csurgón is van, versenyezni pedig nehéz az államhivatalok, vagy épp a versenyszféra béreivel.

Lukács Zoltán, Várda, Hetes, Csombárd és Bodrog jegyzője szerint a tervezetben szereplő többlet nem feltétlenül jelent béremelkedést. Dacára annak, hogy már 50 ezer forintos emelésként emlegetik a változást. – Ez a támogatás tartalmazza a személyi és a dologi kiadásokat is – mondta a közös hivatal vezetője. – Tehát a béreket és az egész hivatal működését is ebből kell megoldani. A megemelt támogatás csak tűzoltásra elég, mert aki csak teheti, biztosan bérrendezésre fordítja, hogy ne menjenek el a dolgozók. – Tavaly a központi kiegyenlítő bér­alapból lehetett pályázni támogatásra – idézte fel Lukács Zoltán. – Ez megszűnik és helyette emelik a támogatást.

A szorzókon is módosítani kellene

Nagyatádon is tapasztalható munkaerőhiány az önkormányzati hivatalban. Főleg szakképzett és gyakorlattal rendelkező kollégát találnak nehezen. – Biztos, hogy további béremelésre van szükség a közszférában – mondta el kérdésünkre Kovács Ildikó, a város jegyzője. – Véleményem szerint a normatíva megemelése önmagában nem oldja meg a problémát, mert a bértábla szorzószámain is változtatni kellene.

Ezek ugyanis változatlanok, akárcsak az illetményalap. – Egy egyes besorolású, tehát felsőfokú végzettségű tisztviselőnek 8-10 évig kell dolgoznia ahhoz, hogy a bértábla alapján a mi megemelt illetményalapunkkal a 195 ezer forintos garantált bérminimum fölé menjen a bére – mondta Kovács Ildikó. – A középfokú végzettségűek szorzója olyan alacsony, hogy minden évben ki kell egészíteni az illetményalapjukat.

Nagyatádon 29 dolgozóra kapnak állami támogatást. Ez a hivatal méretétől és a lakosságszámtól is függ.