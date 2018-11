Libasült csábította az érdeklődőket a skanzenba Márton napján

Libaleves és kemencés libasült is várta a Márton-napi vigasságok látogatóit vasárnap a szennai skanzenban. Dél körül már egyre nagyobb volt a vendégjárás, a legkisebbeket a népi játékok kötötték le, mások a kézműves bemutatót keresték fel.

– Ínycsiklandozó a választék: káposztás pogácsát, puszedlit és sütit is kínáltak – mondta Lengyel Ferenc nagyatádi nyugdíjas, aki feleségével látogatott el Szennába. – Látványos a program, borkóstolón is jártunk, de az othelló kimaradt: a sofőrökre a vigasságok napján is zéró tolerancia vonatkozik.

A verőfényes novemberi időjárás jót tett a forgalomnak: családok, párok egymás után érkeztek a skanzenbe. Karika- és rongylabda dobásban nemcsak az apróságok bizonyíthatták ügyességüket, néhány fiatal apuka is beszállt a rögtönzött versenybe, s a kézműves műhelyben is nem mindennapos programok bűvölték el a vendégeket. Tollfosztás és a kukorica kobzás mellett volt, aki a fonás rejtelmeiben mélyedt el. Szabó József feleségével és két gyermekével, a hat és fél éves Andrással és négy esztendős Lászlóval érkezett a rendezvényre.

– Itt aztán tényleg víg a hangulat – mondta a 44 éves családfő. – Rövid időn belül sok élmény érte a gyerekeket, amikor csak tehetjük eljövünk a skanzenbe, egy-egy ilyen hagyományőrző találkozó nem véletlenül vonz ennyi vendéget.

Miközben a kemencében sült liba illata a csökölyi portához csábította az érdeklődőket, azalatt az élelmes látogatók megvehették a vásárfiát. A szőttesek és a textilbabákon kívül késekből, bicskákból is bőséges felhozatal tárult a látogatók elé, s volt, aki a közelgő télre gondolva mézből tankolt fel. Leginkább az akác és a hárs fogyott, de repce, vegyes és magvas – dió, mogyoró és tökmag – ízesítésű mézből is kérni lehetett. A Márton nap kapcsán borkóstolóra is invitálták a vendégsereget: a töröcskei fehéren kívül szőlőskislaki merlot és szennai othelló volt terítéken, Schroth Ferenc múzeumpedagógus pedig a jeles naphoz kapcsolódó történeteket elevenítette fel.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Megdöntötték a rekordot

– Idén különösen szerencsések voltunk, szinte mindegyik nagy rendezvényünkön kellemes volt az időjárás – mondta Kovács-Hegedűs Elvira rendezvényszervező. – Ennek köszönhetően a tavalyi 17 ezerrel szemben idén már közel 20 ezer látogató kereste fel a szennai skanzent, ami nagy öröm számunkra. Úgy készültünk, hogy minden korosztály találja meg a számára legkedvesebb programot, s szerencsére hatalmas hely áll rendelkezésünkre: még a kiemelt találkozókon is kényelmesen elfértek a látogatóink. Decemberben folytatjuk a rendezvényeket.

Márton napi faültetés

Fonóban a Márton nap előtt, szombaton 650 cserjét és 20 gyümölcsfát ültettek el: a Fonóért Egyesület 520 ezer forint támogatást nyert a Mol és az Ökotárs Alapítvány Zöldövezet Programján. Az egyesület önkéntesei a játszótér és a sportpálya közelében helyezték el a növényeket. Nyerges Péter, Fonó polgármestere közölte: a Márton-nap fontos a község életében. Ezen a napon van a templomuk búcsúja és 2010-ben ekkor alakult meg a Fonóért Egyesület.