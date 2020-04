Lyukat ütött a vírus a praxisok zománcán

A járvány a fogorvosok életét is átalakította. A koronavírus miatt most kizárólag sürgősségi ellátást nyújthatnak. Az előre betervezett fogmegtartó kezelések, így a fogtömések, gyökérkezelések, fogkőlevételek, ínykezelések, fogpótlások, a fogszabályzások bizonytalan ideig szünetelnek.

A fogorvosok zöme most csak elsősegélynyújtási készenlétet tart a rendelőjében, és a sürgősségi eseteket látják el a fertőzésmegelőzési szabályok betartatásával. Erre a döntésre azért volt szükség, mert a fogászati kezelések zöme olyan forgó műszerrel történik, melynek hűtése aerosolt, vagyis levegő és víz keveréket juttat a rendelő légterébe, amiben a vírusok órákig képesek megmaradni. Ne csodálkozzanak tehát a betegek, ha megkérik őket arra, hogy kint az utcán vagy az autójukban várakozzanak, a kísérők ne jöjjenek be még a váróba se, a rendelő előtt fertőtlenítsenek kezet, kabátjaikat hagyják kint és alapos kikérdezésnek teszik ki őket, sőt lázat is mérnek.

Egy Kaposvár környéki fogorvosnő szerint ők is félnek a fertőzéstől, de dolgoznak. Péter Károly, kaposvári fogszakorvos pedig azt felelte érdeklődésünkre: van védőfelszerelésük, és a betegek fegyelmezettek, mert most valóban csak a legsúlyosabb állapotúak jönnek el kezelésre. A kollégáival négyes csoportokba álltak össze, és felváltva rendelnek, heti turnusban. Az orvosi esküjük kötelezi őket a helytállásra.

– Szívesebben dolgoznánk, hiszen hónapokra előre be vagyunk táblázva – mondta Herczeg Olga kaposvári fogszakorvos, a Magyar Orvosi Kamara (MOK) Fogorvosi Tagozatának országos alelnöke. – Nálam a fogszabályozó szakrendelésen már júniusra is van előjegyzett betegünk. Belegondolni sem merek, ha felszabadulunk a járvány alól, akkor hogyan fogjuk pótolni a rengeteg elmaradt kezelést. Azonban most nem ez a fontos. A fogorvosok úgy tudnak hozzájárulni a járvány elleni küzdelemhez, ha következetesen betartják az előírásokat és valóban csak az elengedhetetlen, sürgős beavatkozásokat végzik el.

Tudomása szerint a megyében önkéntes karanténban nincs senki a kollégái közül. A 65 év feletti fogorvosok viszont nem dolgozhatnak, de összefogással a fiatalabbak átvették a feladataikat.

Nehéz helyzetben vannak, de csak a vész elmúltával kerülhet szóba a kompenzáció

Az egész fogorvos-társadalom bajban van, mint sok más szakma képviselői, állítja Herczeg Olga. Mind a magánfogorvosok, mind a közfinanszírozottak – akik jövedelmük egy részét a teljesítményük után kapják –, egyaránt jelentős anyagi hátrányt szenvednek. Példaként említette, hogy a somogyi fogorvosok közül néhányan a válságra legérzékenyebben reagáló egészségturizmusban vettek részt tevékenyen. A szektort elsőként blokkolták le a járvánnyal kapcsolatos intézkedések.

A kizárólag magánpraxisban dolgozók járvány ideje alatti bevétele egyenlő a nullával. A munkatársaikat elküldeni nem szeretnék, de a rendelőt fenn kell tartani, a fizetéseket, esetleges bérleti díjat, közterheket ugyanúgy fizetni kell, mint eddig. S ha a fogorvosok nem dolgoznak, akkor a fogtechnikusoknak sincs munkájuk. A Kamara Fogorvosi Tagozata részéről beadtak egy az egész ágazatra kiterjesztett beadványt a minisztériumnak. Ha adókedvezményt, s járulékkedvezményt kapnának, mint sok más bajban levő ágazat, javulna a helyzetük. De Herczeg Olga szerint csak a vész elmúltával beszélhetnek kompenzációról, addig tenni kell a dolgukat tovább.