Magány helyett közösségre találhatnak a gondozási központban

Kaposváron a Nyitott Kapu Gondozási Központba már most többen térnek be, mint egy átlagos novemberi napon. Közeleg a tél, mostanra a fedél nélküliek ellátását biztosító intézmények is felkészültek a nagyobb forgalomra.

A megyében Barcson és Siófokon is van menedék a fedél nélküliek számára, ám Kaposváron az egész járást látja el a Nyitott Kapu Gondozási Központ, ahol a nappali melegedőn és az éjjeli menedékhelyen is meghúzhatják magukat a rászorulók. A téli krízisidőszakra már nyáron megkezdik a felkészülést a központ munkatársai, ilyenkor frissítik az úgynevezett vacoktérképet is, amely alapján tudják, hol keressék klienseiket. – Itt tüntetjük fel a közterületeket, parkokat, ahol a klienseinkkel szoktunk találkozni – mondta el lapunknak Nagy Bernadett Beáta intézményvezető. – Ezen szerepelnek azok is, akik esetleg albérletben laknak, hiszen ők is rendszeresen tartják velünk a kapcsolatot. Az erdőben lévő kunyhók száma mostanra számottevően csökkent.

Nagy Bernadett Beátától tudjuk, hogy a tél beköszöntével elkezdik felkészíteni az ellátottjaikat: adnak nekik Béres Cseppet, C-vitamint, és ingyenes oltást kaphatnak tüdőgyulladás és influenza ellen. Ezenkívül folyamatosan járják az utcákat a szakemberek, vagy felkeresik azokat a helyeket, ahonnan érkezik bejelentés. – Most, hogy ismét jön a tél kisebb településekről, falvakból is keresnek bennünket – hívta fel figyelmünket az intézményvezető. – Azzal, hogy segítsünk azoknak az idősebb lakóknak, akik egyedül élnek és nem tudják megoldani a fűtést. Most is várunk egy idős urat, aki fél az otthonában és inkább eljön hozzánk.

A hagyományos teajárat ugyan már megszűnt, helyette azonban egy pályáznak köszönhetően kapnak a fedél nélküliek meleg ételt. – Ezzel is próbáltuk becsalni őket az intézménybe, ami elég jól működött – emelte ki az intézményvezető. – Aki bejön, az látja, hogy itt kulturált körülmények vannak: tud mosatni, fürdeni, ügyet intézni, orvoshoz menni. Sok az új kliensünk, hetente 2-3 új fedél nélküli jelenik meg a központban.

125 emberrel van napi rendszeres kapcsolatuk a szakembereknek. A létszám már most emelkedett az éjjeli menedékhelyen. Nyáron 40-50 fedél nélküli tölti itt az éjszakát, a hűvösebb idő beköszöntével már hetvenhez közelít a szolgáltatást igénybe vevők száma.

A betérők többsége még mindig férfi

A szabálysértési törvény bevezetése óta sokkal kevesebben élnek közterületen. Nagy Bernadett Beáta elmondta: aki tehette, az keresett magának biztonságos helyet, vagy éppen a Nyitott Kapu Gondozási Központ térítésmentes szolgáltatását veszi igénybe. Persze mindig vannak olyanok, akik ódzkodnak az intézményi léttől. Ez többnyire abból is adódik – mondta a szakember –, hogy nem tudják vagy nem akarják betartani az együttélés szabályait. De a tapasztalatunk az, hogy néhány hét után hozzászoknak a központban való léthez.

A nappali melegedő esetében 100 személy ellátását tudják biztosítani, míg az éjjeli menedékhelyen 71 az engedélyezett létszám. A betérő fedél nélküliek többsége még mindig férfi.