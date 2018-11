Már nem keserű az ünnep az ételallergiásoknak

Az ételallergiások a hétköznapokon igyekeznek beletörődni sorsukba, ám az ünnepek közeledtével szívesen csábulnának el ők is. A választék már jóval bővebb, mint pár évvel ezelőtt, ám a speciális termékek ára még mindig borsos, nagyjából hétszerese a normál fogyasztási cikkekénél.

– Amikor öt évvel ezelőtt kiderült, hogy ételallergiás, egy világ omlott össze bennünk – mesélte a tíz éves Dávid édesanyja. – Dávidot először laktóz és fruktózdiétára, majd gluténmentes étrendre fogták. A legnagyobb döbbenetet az okozta, amikor a dietetikus elmondta, mennyi mindent le kell cserélnünk a konyhában, valamint el kell különítenünk azokat az edényeket, használati eszközöket, amelyekkel Dávid ételét készítjük. Ráadásul ugyanezt kellett megtennünk a nagyszülőknél is.

– A gluténmentes diéta annyira szigorú, hogy a fogásokat lisztes kötényben sem szabad elkészíteni – tette hozzá. – Egy porszemnyi kis liszt sem kerülhet Dávid szervezetébe, mert begyulladnak tőle a bélbolyhok. Amikor a kálváriánk kezdődött, még alig volt választék a diétához szükséges termékekből. Napjainkban azonban már akár félig kész, gluténmentes zsemléket is lehet kapni. Az viszont nehézséget okoz, hogy ezek a speciális termékek legalább hétszeresébe kerülnek a normál fogyasztási cikkekhez képest. Míg egy búzaliszt ára csupán néhányszáz forint, Dávid étrendjéhez akár 1700-2000 forintba is kerülhet egy kiló gluténmentes liszt, ám lehet kapni gesztenye lisztet, amelyből fél kilót adnak 2779 forintért.

– Somogyban, csakúgy, mint az ország többi részén, 5-7 százalékra tehető az ételallergiás gyerekek aránya – tudtuk meg Kiss Ákostól, a Kaposi Mór Oktató Kórház gasztroenterológusától. – A táplálék elfogyasztása után 1-2 órán belül, de akár 2-3 nap elteltével is jelentkezhetnek a reakciók csalánkiütés, ekcéma, vizenyőképződés formájában, de járhat légúti panaszokkal is, illetve emésztőszervi problémákkal. Ám megfelelő diétával, vagyis az allergének kiiktatásával az étrendből idővel várhatóan „kialszik” az allergia.

– A csecsemőkorban leggyakrabban előforduló tejfehérje allergia jól tartott diéta mellett az esetek felében már megszűnik, négy éves korra pedig a páciensek 90 százaléka meggyógyul – mondta Kiss Ákos, aki kiemelte az anyatejes táplálás szerepét a táplálékallergia megelőzésében.

Nagyon oda kell figyelni az édes ellenségekre!

Közelegnek az ünnepek, s jó hír a fruktóztilalmon lévő gyerekeknek, hogy nekik sem kell már lemondaniuk az édességekről. Nekik való mikuláscsoki és szaloncukor is kapható már, s szőlőcukros táblás csokoládét is választhatnak, ami szinte a duplájába kerül a szokásos tábláknak. A legkönnyebb helyzetben talán a laktózmentes étrendet folytatók vannak, ugyanis őket széles termékskála várja már a boltokban, és ha mégis a szokványos tejet fogyasztanák, nekik már van gyógyszerük is erre a célra.