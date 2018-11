Mása és Swarek négy lábon üldözik a bűnt

Egy évvel ezelőtt két kutyával gyarapodott a rendőrség négylábú segítőinek száma, Mása és Swarek jól halad a felkészüléssel.

Somogyban tizenkét rendőrkutya teljesít szolgálatot: nyomkövetést és kábítószer keresést végeznek. A labda a mindenük, imádnak utána szaladni. Vezényszóra visszahozzák és ülve, mozdulatlanul várják, hogy eldobják azt. Mása és Swarek tavaly kerültek gazdájukhoz.

– Egy éve hoztam el Swareket, már akkor látszott, hogy kiváló adottságai vannak, rengeteget fejlődött – mondta el Deák Alexandra, törzsőrmester, majd hozzátette: első lépésben az engedelmes munkát tanították meg nekik, most a szakterületüket, a nyomkövetést gyakorolják velük.

– Remekül lehet motiválni jutalomfalattal, labdával, figyelmes, jó orra van. Ami szükséges a munkánkhoz meg van benne. Kellőképpen vad is és emellett barátságos is – jegyezte meg Deák Alexandra. A fiatal lány együtt is él eb társával. Így könnyebben tudnak egymásra hangolódni a mindennapokban

Kiss György ötödik rendőrkutyáját neveli, több mint tíz éve képez ki ebeket. – Másával félkész állapotban vagyunk. A nyomkövetési tesztek jó eredményeket mutatnak – tette hozzá a törzszászlós. Náluk is családtag a kutya. – A német és belga juhász mellett vannak spánielek. Nem kell fajtatisztának lennie, csak olyan jellege legyen, ami feladatra alkalmassá teszi. Nem szép, hanem jó kutya kell nekünk.

Igaz Swarek és Mása szépre is sikerültek – tette hozzá mosolyogva. – Láttam már 14 éves kutyát is aktívan dolgozni, de ha egészségügyi állapota nem megfelelő, nem terheljük tovább, nyugdíjazzuk- mondta el Kiss György. A tervek szerint Mása és Swarek jövő tavasszal szerzik meg rendőrkutya vizsgájukat.