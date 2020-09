Nem veszélytelen a különóra sem

Az iskolakezdéssel együtt a járványhelyzet ellenére beindult a különóraszezon is. A szülők zöme ugyanis úgy látja, a fiatalok nincsenek nagyobb veszélyben a délutáni foglalkozásokon, mint délelőtt az iskolapadban. A pedagógusok némelyike azonban már óvatosabb: többször előfordult, hogy a tanár mondta le a korrepetálást.

Pataky Annamária ikergyermekei ugyanúgy részt vesznek a délutáni foglalkozásokon, mint a vírus berobbanása előtt. Fiai több helyre is járnak, a tánc- és a zeneoktatás mellett jégkorongoznak, valamint angol és német nyelvet is tanulnak. Az édesanya elmondta: nem félti gyermekeit, hiszen a különórán jóval kevesebb emberrel találkoznak, mint az iskolában.

A Tahin család sem tart a koronavírus-járványtól. Fiú gyermeküket ugyanúgy viszik vízilabdaedzésre, mint a veszélyhelyzet előtt. Tahin István elmondta: ismernek olyan szülőket, akik néhány hétig még biztosan nem engedik el gyermeküket semmilyen különórára.

Kovács Mária angoltanárhoz járatja tizenegy éves fiát, néhány hétre azonban fel kell függeszteniük a különórát. A nyelvtanár kollégáit ugyanis tesztelték, és mivel a pedagógus szoros kontaktnak számít, nem fogad diákot addig, amíg munkatársai meg nem kapják a negatív eredményt.

Nem egyedi, hogy egy pedagógus visszamondja a különóráit. Egy nyugdíjas kaposvári tanítónő, Vera néni múlt hét csütörtökig még tanított, azóta viszont már nem fogad tanítványokat. Életkora és betegsége miatt a veszélyeztetett korosztályhoz tartozik, ezért döntött így. Vera néni szerint a szülők nem féltik túlzottan gyermeküket, így a járvány idején is ugyanúgy szeretnék taníttatni őket, mint előtte. Tapasztalatai szerint azonban nem mindig azok a gyerekek járnak különórára, akiknek nagy szükségük lenne rá, hanem azok, akik a jó érdemjegyüket szeretnék megtartani.

Hajsó Zora, a Pedagógusok Szakszervezetének Somogy megyei elnöke elmondta: korábbi felméréseikből kiderült, hogy a szülők 20-30 százaléka járatja gyermekét különórára. Hozzátette: azt egyelőre nem tudják, hogy a járvány idején pontosan mennyi fiatalt korrepetálnak, hiszen erről még csak most gyűjtik be az adatokat az iskoláktól. A tanárok óránként 1500 és 3000 forintot is elkérhetnek a különóráért, a nyelvi oktatók pedig még többet is – tette hozzá Hajsó Zora.

Nem szabad túlterhelni a diákokat

Szigeti Mónika pszichológus, a Somogy Megyei Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatója érdeklődésünkre elmondta: nem mindegy, hány éves kortól jár különórára egy fiatal. A szakember úgy véli, általános iskola első és második osztályában a gyerekeknek érdemes csak az iskolai feladatokra koncentrálni, a sport, zene- és tánctanulás viszont jól levezetheti az energiáikat. – Nyelvet tanulni és plusz tudást szerezni ráérnek harmadik, negyedik osztályban is – fogalmazott Szigeti Mónika.

– A gyerek igényeihez azonban fontos alkalmazkodni, és figyelni kell a mértékletességre is, hiszen a diákok napközben elfáradnak. Az sem jó, hogyha a szülők négy, öt különórára hordják gyermekeiket. A legtöbb diákot nem lehet ennyi elfoglaltsággal leterhelni. Azt gondolom, hogy egy gyereknek elég hetente kettő, legfeljebb három különfoglalkozás, kivétel persze, ha élsportolóról van szó. Minden életkorban szükség van a testi és a pszichés regenerálódásra – tette hozzá Szigeti Mónika.