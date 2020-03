Maszkot varr most mindenki, textilbe bújunk a vírus elől

Egységesítsék a szabásmintát és készíttessenek a varrónőkkel mosással fertőtleníthető megfelelő textilmaszkokat – írta meg a hatóságoknak egy kaposvári gyógyszerész. Levelében azt javasolja, hogy országszerte, hivatalos fórumokon mutassák be, hogy milyen maszkot érdemes elkészíteniük a civileknek és a varrodáknak.

– Örülök annak, hogy egyre többen elővették a kreativitásukat és igyekeznek tenni valamit a maguk és a körülöttük élők védelméért – mondta a Somogyi Hírlapnak Kalota Veronika, gyógyszerész. – Mindenkit arra buzdítok, hogy ha utcára kell lépnie, akkor maszkban tegye – tette hozzá. – Az arcvédő akkor jó, ha sűrű szövésű, magas hőfokon is jól mosható anyagból készül, többrétegű, és az első használat előtt valamint minden használat után fertőtlenítsük. Erre a legmegfelelőbb a 95 fokos vízben történő mosás, és az azt követő vasalás – mondta a gyógyszerész. – A jó maszk az orrnál is illeszkedik, így szab nagyobb gátat annak, hogy a vírusfertőzés bejusson az orr, vagy a száj nyálkahártyájára.

Kalota Veronika a hatóságokhoz írt levelében hangsúlyozta: fontos lenne országosan elérhetővé tenni a megfelelő technikával készült maszkokat a gyógyszertárakban.

– Nincs még hírük a nagykereskedőknek arról, hogy mikorra várható az utánpótlás. Azt sem tudjuk, hogy a kollégáimnak elég lesz-e. Ezért tartom jónak a rengeteg civil kezdeményezést és felajánlást – mondta. A kaposvári Tínusz Kinga vidéki önkormányzatoknak is készít textilből maszkokat, s jótékonyságból is varr védőfelszerelést. – A túlélésért küzdünk ebben a helyzetben mindannyian. Ha nem dolgozom, akkor is ki kell fizetnem a műhelyem bérleti díját – mondta. – A megrendeléseket fizetésért teljesítem, de a kórház hematológia osztályára is vittem ötvenhat ajándék maszkot. Tínusz Kinga szerint ebben a helyzetben ez a legfontosabb dolga egy varrónőnek.

– Munka közben magam is viselem a maszkot, mert nem szeretnék rálehelni a készülő felszerelésre. Bár, ami elkészül, használat előtt fertőtleníteni kell – mondta a varrónő.

A varrt maszk lehet hogy, nem nyújt százszázalékos védelmet a vírussal szemben, ám viselőjét gátolja hogy a szeméhez, orrához, szájához nyúljon, ahol a fertőzés a szervezetbe juthat. A legrosszabb felszerelés is jobb a semminél.