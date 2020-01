Megédesítette a rászorulók napjait a három király

Ezerötszáznál is több csokoládét osztottak szét hétfőn a kaposfüredi Három királyok túra szervezői. A különféle édességekből a Napsugár szociális otthon, a hajléktalanszálló, a Borostyánvirág Anyaotthon és három idős otthon lakói kaptak.

Széles mosollyal fogadták Nagy Attila önkormányzati képviselőt és kísérőit a kaposfüredi Napsugár otthonban. A vendégek nem érkeztek üres kézzel. Az intézménybe egy ládányi édességet vittek, melyet mintegy félszáz gondozott között osztanak majd szét a dolgozók. A rengeteg csokoládét a január 11-ei Három királyok túra részvevői ajánlották fel. – Ezerötszáznál is több édesség gyűlt össze – fogalmazott Nagy Attila. – Ez rekordnak számít, hiszen a kezdetekben, tizennégy évvel ezelőtt, pár százan vettek részt a túrán, aztán évről-évre egyre többen lettünk. Jó érzés, hogy a nevezési díjakból idén annyi édesség gyűlt össze, hogy hat helyre is tudtunk vinni belőle – mondta az önkormányzati képviselő.

A Borostyánvirág Anyaotthon lakói is nagy örömmel fogadták a különféle csokoládékat. Falk Izabella hat éves lányával január elejétől él a kaposvári intézményben. A fiatal édesanya azt mondta: a pár hét alatt nagyon sok segítséget kapott már, az édességnek pedig külön örül. – Hónapokig kitart a sok finomság – mondta Biró Dániel, az intézmény vezetője. – Az első körben több csokoládét osztunk ki, amelyből a gyerekek és a felnőttek is kapnak, hiszen az édességet mindenki szereti. De mivel sok mindent hoztak nekünk, ezért több héten keresztül tudjuk majd biztosítani a nassolni valót. Azt gondolom, hogy májusig kitart a szállítmány – tette hozzá. Idén, első alkalommal a Pannon Mentő Idősek Otthonának is jutott az édességekből. Az intézmény vezetője, Papp Renáta Tímea hangsúlyozta: mintegy százötvenen élnek az otthonban, az ajándékot pedig mindig szívesen fogadják. Vannak ugyanis, akiket nem látogatnak családtagjaik, ezért ritkábban jutnak édességhez.