Megszűnik a vasúti sorompó miatti bosszankodás az új felüljáróval

Tavaly augusztusban emelték be a kaposvári Béla Király utcai felüljáró első elemeit, egy év múltán pedig már áll a létesítmény. Ezzel megszűnt a bosszankodás és a hosszú várakozás a volt vasúti sorompónál. A környékbeliek nagyon várták már a felüljáró megnyitását.

Csütörtökön délelőtt még éppen befejezték az útburkolati jelek felfestését az új felüljárón a munkások. A forgalom még szellős, mert még kevesen szokták meg, hogy szerda éjféltől már lehet erre hajtani. Aki azonban erre jár, van ideje nézelődni: az új hídon és a kapcsolódó létesítményeken – a kis Kapos-hídon és a rézsűkön – egyelőre csökkentett sebességgel, legfeljebb 30 km/órával haladhatnak az autósok.

Vannak is nézelődők, gyalogosok is, bár kevesen, mert ahogy forrósodik a levegő, nap közben nagy a hőség. Egy környékbeli férfi ráér merengeni, és felidézve az emlékeit elmesélte, hogyan büntették meg hajdan a rendőrök a régi vasúti sorompónál. Érezhetően elégedett, hogy mindez már a múlté.

Bár a gyalogosok és a kerékpárosok számára hamarosan elérhető lesz egy új szintbeni átkelő is a vasúti síneknél, annak átadásáig ők is csak az új felüljárón keresztül közlekedhetnek. A beruházáshoz kapcsolódóan a felüljáró mindkét oldalán körforgalmi csomópontok épülnek. Csütörtöktől már a Baross Gábor utcánál lévőt is szabályosan, jobbra történő behajtással használhatják a közlekedők, a híd túlfelén lévőből azonban egyelőre csak a Béla király utca felé lehet autózni, mivel a fürdő felé vezető szakaszt még építi a kivitelező. A Hársfa utca alsó szakasza változatlanul egyirányúsított, ezért a Baross Gábor utca felől érkezők vagy az új felüljáróra hajthatnak fel, vagy a cukorgyár teherportájáig juthatnak el.