Megyeszerte faragták a tököt

Somogyban a hétvégén több helyszínen is színes családi programokat szerveztek, ahol bárki kipróbálhatta magát, milyen ügyes tökfaragásban.

Rádpusztán a hétvégén kétnapos programmal várták a családokat. Elsősorban a gyerekeknek kínáltak programokat, de a szülők sem unatkoztak egy pillanatig sem. A „Tök jó nap” elnevezésű rendezvényen kicsi és nagy is faraghatott tököt, és még csak az sem volt kikötés, hogy tréfásnak, esetleg ijesztőnek kellett legyen. Az elkészült alkotásokat kiállították az érdeklődők számára, és az igazán jól sikerült tökök gazdái értékes nyereményekkel gazdagodhattak.

Aki esetleg megunta a tökfejek faragását, az pónilovagolhatott, lovashintózhatott, vagy éppen az árusok minőségi portékái közül válogathatott. A vállalkozó kedvű gyerekeket és esetleg felnőtteket ingyen arcfestés várta, ahol a legkülönfélébb minták kerülhettek a fejekre. Az eseményhez jól illeszkedett a kifejezetten erre az alkalomra kitalált menüsor is, melynek fő alkotóeleme természetesen a tök volt. Így került az érdeklődők asztalára a sütőtök krémleves mellé tökmagos bundában sült jércemell, melyet akár tökös mákos rétes is követhetett.

Szombat délután a balatonlellei szabadtéri színpadon is Tökéletes Nap elnevezésű családi délután várta az érdeklődőket a város szervezésében. Itt szintén lehetőségük volt kicsiknek és nagyoknak, hogy összemérjék tökfej faragó tudásukat.

Megtartották a tökös ételek mustráját is, melyben a legkülönlegesebb ételek is helyet kaptak. Különböző produkciókkal is színesítették az eseményt. A színpadon fellépett a Marcali Bajtársi Dalárda verssel és énekkel is, de műsort adott Helen Doron Nyelviskola és a Lellei aprókák is. Az igazán színvonalas műsorok családias hangulatot varázsoltak a helyre, főleg hogy volt kisgyermek, ki a verses mese közben köszöntötte szüleit és biztosította őket el nem múló szeretetéről. Az eseményhez kirakódóvásár és kézművesfoglalkozás is tartozott. Az eseményt utcabál zárta a Retrofon zenekarral.