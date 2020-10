Menhelyi kutyák lepték el az óvodát, de ezt senki sem bánta

Kutyát sétáltattak, labdáztak az ebekkel a taszári óvodások. Az oktatási intézményben ötödik alkalommal tartották meg a felelős állattartás napját.

A rendezvény egyik célja az volt, hogy a szülők és a gyerekek megismerkedjenek a menhelyen élő állatokkal. – Próbáljuk a gyerekekben is erősíteni, hogy ne vásároljanak fajtatiszta kutyát, válasszanak családtagnak egy menhelyen élő állatot esélyt adva nekik, hogy boldogok legyenek – mondta el Utasiné Kenderák Tímea, a Taszári Óvoda vezetője. Hozzátette: a rendezvényt az esélyegyenlőség jegyében tartották. Kiemelte, fontosnak tartják, hogy minél kisebb korban a felelős állattartásra neveljék a gyerekeket.

Gyűjtést is szerveztek, egy mikrobusznyi játékkal, konzervvel, táppal és takaróval lepték meg a Kutyatár Egyesület menhelyének macskáit és kutyáit. Boncz Edit, az állatvédő szervezet elnöke egy sérült ebet is hozott magával és elmesélte a gyerekeknek, hogyan került hozzájuk. Volt olyan kisgyerek, aki megfogadta a tanácsokat és örökbefogadott egy kutyát tőlük. Az óvodások rajzaiból egy kiállítás is nyílt, filmet vetítettek nekik az állatokról, valamint ujjbábok is készültek.