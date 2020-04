Mentesítési munkára készítik fel a tartalékos katonákat

Hatvan hivatásos és önkéntes katona készül fel a mentesítési munkára a Boconádi Logisztikai Ezrednél. A kaposvári laktanyában csütörtökön tartott helyszíni szemlét Böröndi Gábor parancsnokhelyettes és Maróth Gáspár kormánybiztos.

– Erőt, egészséget! – Tisztelegtek a kaposvári Boconádi logisztikai ezred katonái Böröndi Gábor, a Magyar Honvédség Parancsokság parancsnokhelyettese előtt.

– Köszönöm, hogy vállalták a szolgálatot és a behívó parancsuknak eleget tettek és önkéntesen bevonultak, most pedig felkészülnek mentesítési és járőrözési feladatok ellátására – szólt az altábornagy a somogyi önkéntes katonákhoz. Kiemelte: egy hosszú küzdelem előtt áll hazánk, de mindannyian azért vannak, hogy segítsék és támogassák Magyarországot. – Az elmúlt nyáron a katonazenekarral a Kossuth téren találkoztunk, ma mást kell játszani, de mind a kettő feladat egyformán fontos – szólt a kaposvári ezred hivatásos katonáikhoz Böröndi Gábor. Az altábornagy kiemelte: bő egy hónapja kezdték meg a felkészülést a Magyar Honvédség katonái a koronavírus elleni küzdelemre. A rendőrökkel együtt a határokat zárták le, valamint őrzik azt a napokban is.

– Húsvét hétfőn a katonák megkezdték a Pesti úti idős­otthon mentesítését, hogy további gócpontoknál is el tudjuk végezni az ilyen feladatokat, országszerte készítjük fel az önkéntes és hivatásos katonákat – jegyezte meg Böröndi Gábor. A parancsnokhelyettes kiemelte: országosan kétszáz, Somogyban negyven tartalékos katonát hívtak be, de a toborzóirodákban továbbra is lehetőség van csatlakozni a honvédséghez. – Kézi permetezőkkel és alkohol tartalmú fertőtlenítőszerekkel, továbbá a legmagasabb biztonsági kategóriájú védőfelszereléssel láttuk el katonáinkat – sorolta Böröndi Gábor.

A kaposvári helyszíni szemlén részt vett Maróth Gáspár, nemzeti védelmi ipari és védelmi célú fejlesztésekért, valamint a haderő-modernizáció koordinálásáért felelős kormánybiztos is. – 2017 óta nemcsak a Zrínyi haderő-fejlesztési programmal készülünk fel, hanem a különleges jogrendek okozta egyéb kihívásokra is. Az elmúlt hetekben a Magyar Honvédség rendkívüli gyorsasággal fejlődött fel a feladatainak az ellátására és az ehhez szükséges speciális eszközök is rendelkezésre állnak – mondta el lapunknak a kormánybiztos.

Maróth Gáspár kiemelte: a katonák elsősorban vegyvédelmi és fertőtlenítési feladatokat látnak majd el közintézményekben. Fontos feladatuk, hogy a közösség által gyakrabban használt helyeket mentesítsék a koronavírustól.

Védelmi és fertőtlenítési feladatok várnak a katonákra

Főznek, őriznek és járőröznek is a kaposváriak

A kaposvári Magyar Honvédség 64. Boconádi Szabó József Logisztikai Ezred biztosítja az élelmezést, az ellátást a határon lévő katonáknak.

Ez azt jelenti, hogy hatvan somogyi katona főz minden nap Bácsalmáson. Továbbá két somogyi egészségügyi intézménybe az ezredtől kerültek ki a katonaparancsnokok. A Kaposi Mór Oktató Kórházban Vida Gábor őrnagy, a nagyatádi kórházban pedig Mazaga Tibor segíti az igazgatók munkáját és a biztonságos ellátást. – A somogyi, baranyai és zalai vízművek mellett a kaposvári Kométa védelméért is felelünk, továbbá tíz katona járőrözik naponta Kaposváron – mondta el Gavlik Péter, a kaposvári logisztikai ezred parancsnoka. Megjegyezte: sok esetben kellett felhívni a csoportosuló fiatalok figyelmét a köztereken a veszélyhelyzetben betartandó szabályokra. A napokban hatvan hivatásos és önkéntes katona készül fel a vegyvédelmi mentesítési munkára.

Gavlik Péter elmondta: a határról hazatérő katonák otthoni karanténba kerülnek, míg az oda érkezők előtte egy hetet a laktanyában töltenek.