Minden szemétre vár valahol egy kuka

Sorversennyel ösztönözték a diákokat a szelektív hulladékgyűjtésre pénteken délelőtt a kaposvári Kossuth téren.

A fiatalok kesztyűt húztak, talicskát ragadtak, majd egy szemétkupacból kiválasztották az újrahasznosítható szemetet, ezután pedig a saját zsákjukba tették azokat. A versenyt az a csapat nyerte, aki a leggyorsabban és a legtöbb szelektív hulladékot gyűjtötte össze.

Stromájer Keve már felkészülten érkezett a Kukaforradalom elnevezésű délelőttre. A Kodályos diák már az iskolában is többször hallott a szelektív gyűjtésről, ráadásul otthon is szétválogatva tárolják a különféle szemetet. Gergely Borbála és Subicz Eszter Beatrix is jól tudja, hogy a műanyagot és papírt nem szabad a háztartási hulladék közé dobni. A katolikus iskola növendékei fontosnak tartják a szelektív gyűjtést, ezzel ugyanis megóvhatják a környezetet a különféle szennyezésektől.

Az első sorban fiataloknak rendezett eseményen Borhi Zsombor, Kaposvár alpolgármester hangsúlyozta: a figyelemfelhívó rendezvény egy pályázatnak a része, amelynek keretében 380 szelektív hulladékgyűjtő tárolót is beszereznek majd. Ezeket azokhoz az önkormányzati cégekhez viszik el, ahol eddig nem válogatva gyűjtötték a szemetet. Harmadrészt pedig egy kiadvány is készül a kaposváriaknak, amelyben részletes bemutatják melyik hulladékot, hova kell dobni. Weingartner Balázs, fenntarthatóságért felelős államtitkár kiemelte: fontosak az ilyen rendezvények, hiszen a fiatalokat be tudják hívni abba a „harcba”, amit a klímaváltozás és a felmelegedés ellen tesz az Innovációs és Technológiai Minisztérium is.