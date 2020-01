Mindenféle földi jó került a kosárba

Nehezen indult a 2020-as év a Kaposvári Nagypiacon, pénteken délelőtt annyira kevés vásárló fordult meg a csarnokban, hogy sorban állás nélkül lehetett válogatni a standoknál.

A kínálatra azonban nem lehetett panasz. A ládákban vitaminokkal teli déli-gyümölcsök, narancs, mandarin, banán és pomelo lapult, de a piros színű, magyar paradicsomok, valamint a kemény húsú, tarka paprikák közül is lehetett válogatni. A szemet gyönyörködtető zöldségek kilójáért kilencszázötven forintot is elkértek az árusok. Csábi Sándorné mindenféle földi jóval megpakolta fonott kosarát. Krumplit, paprikát és számos zöldséget, de tojást is vásárolt. A kaposvári asszony egyetlen pénteket sem hagyna ki, mindig ellátogat a piacra. Elmondása szerint a hétvégi leves alapanyagát mindig itt szerzi be, hiszen csak a friss választékból lehet ízletes levest készíteni.

Ezzel a kofák is egyetértenek, a vásárlók számával azonban meglehetősen elégedetlenek voltak, pedig hozzászokhattak már, hogy januárban csak a törzsvásárlók válogatnak portékáikból. Az egyik árus szerint azért nincsen forgalom, mert még az ünnepi maradékot fogyasztják az emberek. Akik pedig esetleg betévednek hozzájuk, ők csak néhány szem gyümölcsöt és zöldséget vásárolnak. Egy másik árus szerint kiköltekezték magukat az emberek decemberben, így várhatóan majd csak február elején térnek vissza többen a piacra. A hentespultoknál azonban meglepően sokan válogattak a különféle füstölt árukból és húsféleségekből, de a tojás, a méz, a sajt és a zsendice is jól fogyott.