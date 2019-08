Minőségi borok mellé, minőségi szórakozás

A Dél-Balaton legjobb borai mutatkoztak be a huszonhetedik Lellei Borhéten. A rendezvényen tizenhét borászat vett részt érmes minősítésű nedűivel, a borvidéki borverseny legeredményesebb résztvevőit pedig díjazták is.

A péntek délutáni programokat ugyan elmosta az eső, de a szombati megnyitóra már kegyesek voltak az égiek a Lellei Borhét szervezőihez.

A megnyitó az Emődi Fúvósok bevonulásával kezdődött, a résztvevőket elsőként Pócz József, a balatonlellei hegyközség elnöke köszöntötte. – Nagy utat jártunk be a kezdetek óta – mondta a balatonlellei borász. – Az elején még bérelt ponyvasátorban kínálgattuk a borokat egy sörpadon. Azóta a technológia is sokat változott, s ezáltal nagyon sokat javult a borok minősége is.

A rendezvényen adták át a borvidéki borverseny legeredményesebb borászainak díjait is. Harminchat termelő százhetvenkilenc tétellel nevezett a borvidék legnagyobb seregszemléjére, a szakmai zsűri egy nagyaranyat, 40 aranyat 93 ezüst 32 bronzérem.

A versenyen egy arany és három ezüst díjat nyert az Országh Pincészet. – Tavaly kiegyenlített volt a csapadék és a napsütéses órák száma – mondta lapunknak Országh Bernát. – Mennyiségben nem volt annyira dübörgő az évjárat, de mi szabályozzuk a mennyiséget és a minőségre helyeztük a hangsúlyt. Az pedig kiemelkedő volt.

A Várszegi Pincészet öt arany, két ezüst és egy bronzérmet érdemelt ki, valamint a 2018-as chardonnay-ja lett a Somogyi Hírlap bora. A díjat Lengyel János, lapunk főszerkesztője adta át Várszegi Tamásnak. – A 2018-as évjárat nagyon jól sikerült – mondta el Várszegi Tamás. – Az idén rengeteg sikerünk volt: Burgundiában egy aranyérmet szereztünk a chardonnay-vel, Prágában pedig megnyertük a Közép-Európa legjobb fehérbora címet.

Programkavalkád és bor minden mennyiségben

Biró Norbert közgyűlési elnök, a Dél-Balatoni Borút Egyesület elnöke borozásra biztatta a turistákat, s arra, hogy strandolás helyett fedezzék fel a Kishegyet. Majd egy üveg megyebort adott át Kóbor Jánosnak, a városban koncertező Omega frontemberének, a rendezvény díszvendégének. Ezután Kenéz István, Balatonlelle polgármestere nyitotta meg a huszonhetedik Lellei Borhetet.

Szabó Ádám koncertjével kezdődött az esti program, a rendezvény csúcspontja pedig a 100 tagú cigányzenekar előadása volt, telt ház fogadta a muzsikusokat. A Borhéten idén tíz somogyi település mutatkozik be, a sort Gige kezdte, Somogyvár folytatta, majd Látrány, Buzsák, Szőkedencs, Kelevíz, Hosszúvíz, Karád, Hács és Kéthely következnek.