Modern falubuszok könnyítik meg a somogyiak mindennapjait

Csaknem 250 millió forint értékben nyertek újabb somogyi települések falubuszokat.

A járműpark több faluban elöregedett, szükség volt a cseréjükre. A falubuszokat négy somogyi önkormányzat hétfőn vehette át. A buszok nagy szolgálatot tesznek, a járművek segítségével juttatják célhoz az ebédet, orvoshoz viszik az idős rászorulókat, sokszor még a közmunkások is ezzel utaznak vásárokba, kiállításokra, amelyeken a kézműves termékeiket mutatják be.

Egy 20 éves, elavult gépjármű látta el 2019 májusa óta a tanya- és falugondoki szolgálatot Kéthelyen az utóbbi hónapokban. Tavaly pályáztak új buszra, amit hétfőn vehettek át. – Egy kilenc személyes kisbuszt sikerült elnyernünk 14 millió forint értékben – mondta el Molnár Balázs polgármester. Hozzátette: a járművel a betegszállítást végzik, valamint az időseknek bevásárolnak, s a szociális étkeztetésben az ebédet szállítják ezzel. Az új busz alkalmas kerekes szék szállítására is, így a mozgáskorlátozott lakóknak nagy segítséget jelent. A kéthelyiek mellett a vörsiek, a sávolyiak és a hácsiak gazdagodtak most falubuszokkal.



– A Renault kisbuszunk 13 éves lesz és nagy szüksége volt már egy újabb gépjárműre a falunak – mondta el Lengyel Gábor, Szilvásszentmárton polgármestere. Elő-előfordult, hogy kölcsön gépjárművel kellett a szállítást megoldaniuk, most 15 millió forint értékben vásárolhatnak egy új kisbuszt. A koronavírus járvány alatt kiemelt szerepet tölt be a településeken egy megbízható jármű, ami az ételszállítás mellett a szilvásszentmártoniak gyógyszer-kiváltását is segíti.

Közel húsz somogyi település kapott a napokban értesítést, hogy csaknem 250 millió forint értékben vásárolhatnak falubuszt. Sikeresen pályázott Baté, Bábonymegyer, Kisbárapáti, Somogydöröcske, Visz, Lengyeltóti , Nemesvid, Nikla, Ordacsehi, Osztopán, Beleg, Bélavár, Kálmáncsa, Kiskorpád, Kőkút, Pogányszentpéter, Szulok és Szilvásszentmárton is. A nyertes települések a tervek szerint még idén átvehetik az új járművüket.