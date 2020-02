Modern köntöst ölt magára az irodaház

Látványos megújuláson esik át Nagyatádon a Baross irodaház. A beruházás révén nem csak korszerűvé válik az önkormányzat tulajdonában lévő épület, de az üzemeltetési költségek terén jelentős összegű pénzt is megtakaríthat majd a város.

Munkások sürögnek ezekben a hetekben a nagyatádi Baross irodaházban, energetikai felújítást végeznek el a mintegy ezerháromszáz négyzetméteres épületen. Az 1970-es években épült ingatlan az évtizedek alatt elavult, szükségessé vált a felújítása. Az önkormányzat a feladat megvalósítására a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretein belül százmillió forintot nyert.

A nagyatádi kivitelező teljes körű hőszigetelést végez el az épületen.

Emellett a nyílászárókat is új, korszerű darabokra cserélik, új fűtési rendszert alakítanak ki és az elektromos hálózatot is felújítják a szakemberek. A TOP keretein belül elnyert pályázatnak köszönhetően napelemeket is beüzemelnek az épületen. A beruházás kiadáscsökkenést is eredményez, hiszen a fejlesztés révén várhatóan hárommillió forinttal csökken majd éves szinten az energiafelhasználás költsége – tudtuk meg Ormai István polgármestertől. Persze nem csak kívülről újítják fel a városközpontban fekvő irodaházat, belülről is korszerűsítik az épületet. A napokban festik a falakat, lecserélik a régi burkolatot és felújítják a vizesblokkokat.

A polgármester a Somogyi Hírlapnak elmondta: több szempontból is fontos a beruházás, közcélú irodáknak ad helyet ugyanis az épület. Itt található az adóhatóság egy ügyfélszolgálata, de az irodaházban kap majd helyet például a család- és gyermekvédelmi központ is, ami járási szinten lát el feladatokat. Mint megtudtuk, néhány helyi civil szervezet számára is otthont biztosít az épület, és gazdasági társaságok is bérelhetnek majd irodát az ingatlanban. A felújítás révén nem csak a dolgozók számára teremtenek vonzóbb munkafeltételeket, de az ügyfélfogadás is sokkal komfortosabb környezetben történhet majd.

A fejlesztéssel harmincegy parkolóhelyet alakítanak ki az épület udvarán, melynek köszönhetően jóval könnyebbé válik az autóval érkezőknek a várakozás a belváros ezen szakaszán. A nagyatádi polgármester kérdésünkre elmondta: a tervek szerint augusztus elejére végeznek a felújítással.