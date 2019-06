Motorban és autóban is erős a somogyi veterán mezőny

Egy Fiat Topolino volt a legidősebb jármű az első nyári kaposvári veteránjármű minősítő ellenőrzésen: a remekmű 1955-ben gördült le a gyártószalagról. Egy rozsdás motorkerékpárt viszont újra visszavárnak a vizsgabiztosok.

Buick, Csepel, Cadillac és MZ: közös bennük, hogy valamennyi jármű több mint 30 éves, s a tulajdonosok a kaposvári minősítő vizsgán akarták megszerezni az igazolást. Legfeljebb száz pontot érhet el egy-egy jármű, az eredményes megméretéshez minimum 75 pontra van szükség. Punik László kaposvári veteránjármű minősítő szerint a motiváció és a lendület a gyűjtők egyik nagy erénye.

– A koros járművek felkészítése nem gyerekjáték, de kitartással a legbonyolultabb feladat is megoldható – emelte ki Punik László. – Bár az interneten sok alkatrész beszerezhető, ám időnként a hosszas utánjárás ellenére sincs meg a kívánt holmi. Lehetőséget jelent, hogy CNC-program segítségével megtervezik és újra gyártják a szükséges felszerelést, így többek között vízpumpát, a kuplunglapot vagy fékdobot, illetve féktárcsát.

Sikeresen átment a kaposvári vizsgán a legidősebb gépkocsi, egy 1955-es Fiat Topolino, akárcsak a legfiatalabb, egy 1988-as Citroen CV2. Tulajdonosa alaposan felkészítette a 7000 köbcentis Cadillac Devillet, amely 1967-ben hagyta el az autógyárat, s Punik László szerint a gondoskodást meghálálta az a Buick Riviera, melynek teljesítménye – 365 lóerő – alighanem ma is sokakban kelt kellemes benyomást. A garázsban tartott, 7200 köbcentis jármű után egy 250-es Csepelt engedték át az ellenőrzésen, míg egy 1941-es motorkerékpár tulajdonosa a legközelebbi alkalommal bizonyíthat. Punik László hangsúlyozta: gondot okozott a rozsdásodás, s az eredeti alkatrészek hiánya is problémát jelentett.

– A 250-es Mz Trophyt viszont szépen felújították – közölte. – A kék-vajszínűre fújt motorkerékpár tipikus példája annak, hogy milyen sokat számít az elhivatottság. Egy kőművesé az MZ, aki nemcsak lefestette, hanem a motort is összerakta. Egy-egy ilyen művelet általában hosszabb ideig is elhúzódik, de az eredmény joggal váltja ki a gyűjtőtársak elismerését. S ezt a növekvő árak is mutatják, érdemes energiát és munkát fektetni a felújításba, legközelebb júliusban tartunk veteránjármű vizsgát.