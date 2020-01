Nagy volt a vizsgadrukk szülőn és gyermeken egyaránt

Az újkori olimpiákról szóló szöveget értelmeztek, a filmnézésről pedig fogalmazást írtak a felvételizők a központi magyar vizsgán. Matematikából szöget, területet és felszínt is számítottak és azt is levezették, hogyan lehet gazdaságosan vásárolni az internetről.

A Táncsics Mihály Gimnázium aulája már fél tízkor megtelt ideges szülőkkel szombat délelőtt. Nem szülői értekezletre érkeztek, hanem csemetéiket kísérték el az első nagy vizsgájukra, vagyis az írásbeli felvételire. Volt, akiért nem csak szülei, de még a testvére is izgult, s olyan család is, aki itt költötte el reggelijét a nagyobb gyermekre várva. Eközben a termekben már lassan elfoglalták helyüket a felvételizők, akik egymásnak szerencsét kívánva készítették elő írószereiket a nagy megmérettetésre. Háromnegyed tízig még ide is bejöhettek a szülők, aztán mielőtt egészet ütött volna az óra, el kellett hagyniuk a termet és végül a folyosót is. A gyerekek kétszer negyvenöt percen át töltötték ki először a magyar, majd a matematika feladatlapokat, amelyek tíz-tíz feladatot tartalmaztak. Az első szünetben mosolyogva nyújtóztatták ki a fiatalok a végtagjaikat. Majd csak úgy repkedtek a kérdések a folyosón. – Milyen lett? – kérdezte egy fiú diáktársától. – Nem tudom – válaszolta az bizonytalanul.

– A fogalmazást be tudtad fejezni? – tanakodtak a lányok a teremből kilépve. – Na milyen volt fiatalok? – érdeklődött Tóthné Berzsán Gabriella, igazgatóhelyettes. – Ennél rosszabbra számítottam – érkezett a válasz az egyik felvételiző diáklánytól.

A szülők feszülten várták az aula ajtajában csemetéiket, majd hatalmas mosollyal arcukon integettek, amikor az ismerős arc felbukkant a tömegben.

Ez a vizsga volt az első lépés a gyerekek számára, hogy nyolcadik osztályból egy olyan középfokú oktatási intézménybe tanuljanak tovább, amely figyelembe veszi a központi írásbeli felvételi eredményeit. A Táncsics Mihály Gimnáziumban százhetvenen adtak számot tudásukról, s csak január 28-án tudják meg ez hogyan sikerült.