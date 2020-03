Ne fertőtlenítsd házi kedvenced, nem terjeszti a COVID-19-t

Nem terjesztik a kutyák a koronavírust és nem betegedhetnek meg a COVID-19-el. Az állatorvosok azt kérik, hogy csak állatok számára készített samponnal vagy szappanos vízzel tisztítsuk házi kedvencünket, az alkoholos fertőtlenítő a halálukat is okozhatja.

A minap egy macskát kezelt Kádár Tamás állatorvos balatonlellei rendelőjében. A házi kedvencet fertőtlenítővel fújta le gazdája és cicája a toxikus tünetei miatt majdnem elpusztult. – Csak is kutya, macska samponnal, vagy szappanos vízzel tisztítsuk az állatokat, a macskák kifejezetten érzékenyek az alkoholra, mi sem bújunk bele a domestosos flakonba – jegyezte meg az állatorvos.

Kiemelte: a kutyában nem szaporodik a vírus és nem is terjeszti aktívan az állat. – A koronavírusok faj specifikusak, van a sertéseknek, kutyáknak, macskáknak, de a klinikai tünetei mások, mint az emberi COVID-19-nek – mondta el Kádár Tamás, balatonlellei állatorvos. – Ha egy beteg ember összetüsszögi a kutyáját, megtapadhatnak a szőrzeten a vírus részei, de az állat passzívan se tudja fertőzni a környezetét, nincs róla semmilyen tudományos adat, hogy kutyától meg lehetne kapni a vírust – jegyezte meg az állatorvos.

Hozzátette: az amerikai protokoll szerint, ami itthon is érvényes, ha valaki zárlat alá kerül, akkor a házi kedvenc is vele kell, hogy maradjon. Megjegyezte: kéri a gazdikat, hogy házi kedvenceiket ne csapatostul hozzák a rendelőbe és pláne ne betegen. A váróban ne csoportosuljunk és akkor menjenek csak állatorvoshoz, ha valóban szükséges.

Nincs sétáltatás, nagyobb hangsúlyt fektetnek a fertőtlenítésre a Kutyatár Egyesület telepén. Számos óvintézkedéseket vezettek be a koronavírus miatt és feltöltötték készleteiket. – Mielőtt elrendelték a veszélyhelyzetet, segítséget kértünk magánszemélyektől és szerencsére most 2-3 tonna táppal rendelkezünk – mondta el Boncz Edit. A Kutyatár Egyesület elnöke hozzátette: azt tapasztalják, hogy a napokban egyre többen szeretnének örökbe fogadni kutyákat és nem került be az átlagoshoz képest több eb a menhelyükre.

Boncz Edit megjegyezte: azt kérik a gazdáktól, hogy ne essenek kétségbe, ugyanis a kutyákat nem fertőzi meg a koronavírus, valamint viselkedjünk felelős állattartóként. – Naponta nő a megbetegedések száma, gondolnunk kell házi kedvenceinkre is, kérjük, hogy legyen egy-két családtag, barát, akire rábízhatjuk kutyánkat, macskánkat baj esetén, hiszen az ország összes menhelye zsúfolásig megtelt – tette hozzá Boncz Edit.