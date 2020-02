Nem izgulták túl a félévi „bizit”, néha a szülőket sem érdkeli

A napokban vehetik kézhez a somogyi iskolások a félévi bizonyítványokat. Az általános tapasztalat az, hogy a felsőbb osztályokba járó diákok nem izgulnak már a félévi jegyek miatt.

Minden iskolában lezárult az első félév, izgatottan várták a diákok, s nem különben szüleik, milyenre sikerült a félévi bizonyítvány. Így volt ez az Illyés Gyula Általános Iskola Osztopáni Tagiskolájában is.

– Nálunk komolyan veszik a gyerekek a félévi bizonyítványt – mondta kérdésünkre Balogh Zoltán tagintézmény-vezető. – Ez egy visszajelzés a gyermeknek is az elmúlt hónapok teljesítményéről, és a szülőknek is visszajelzés, hogy a gyerek számára kitűzött célt, mennyire sikerült teljesíteni. Osztopánban, ahol csak alsó tagozat van, pénteken kapták meg a gyerekek a félévi értesítőt – tette hozzá Balogh Zoltán. – Első és második osztályban szöveges értékelést kapnak a diákok, harmadik és negyedikben pedig érdemjegyet. Mivel kis iskola vagyunk és hozzánk csak helyi gyerekek járnak, akiknek ismerjük a szüleit, ha szükség van rá, szóban még ki tudjuk egészíteni a bizonyítványban szereplő eredményt – tette hozzá a pedagógus.

A Segesdi IV. Béla Általános Iskolában is változó a diákok hozzáállása a félévi értesítőhöz. – Van, akinek nagyon fontos és van olyan is, akinek általában az érdemjegyek sem fontosak – mondta megkeresésünkre Horváthné Pánovics Mária igazgató. – Mi mindenképpen azt mondjuk, hogy fontos a félévi bizonyítvány, a továbbtanulás szempontjából, alsóban is, felsőben pedig főképp, mert pontokat számolnak belőle. Az intézményvezető elmondta: az nem jellemző, hogy a diákok szorongnak a félévi bizonyítvány miatt, ilyenre nem volt még példa a hosszú évek során.

Mátraházi Tibor gyermekpszichológus szerint sem ez a jellemző.

– Azt érzékelem, hogy nincs ilyen – mondta a kaposvári szakember. – Elenyésző a kirívó esetek száma ilyenkor. De fontos leszögezni, ez nem bizonyítvány, amit most kapnak. Ez egy félévi értesítő, s az is mutatja, miként állnak hozzá a szülők, hogy bizonyítványnak nevezik. Mégsem veszik igazán komolyan, mert valódi következménye nincs. Mátraházi Tibor tapasztalata szerint a szülők sem értékelik kellő súllyal a félévi jegyeket, ezért a gyerekek sem. – A szülőknek meg kellene érteni, hogy a félévi jegyek alapján mi az, amire jobban oda kellene figyelni. Ezzel szemben, annyiban kimerül az egész, hogy a diák javítson az adott tárgyon, és figyeljen oda jobban. Sajnos nem igazán követi a bizonyítványosztást, hogy néhány hónapig komolyan odafigyelnek a gyerekre.