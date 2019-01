Nem kedvez az enyhe tél a nádaratásnak

Az enyhe téli idő nem kedvez a nádaratásnak. A Balatonnál évente 45 hektárnyi területen vágják kézzel és géppel a növényt a vízminőség javítása érdekében. A munkálatokra február 15–éig, indokolt esetben március elsejéig van lehetőségük a magánszemélyeknek, önkormányzatoknak, egyesületeknek.

Gyűlnek a kévék a gumikerekes járművön Varászló közelében. Miután levágják a nádat, a platóra kerül, amelyet aztán leborítanak egy depórészre. A kévéket kúpokba rakják, majd osztályozzák azokat.

– Olyan vékony a jég, hogy nem bírja el a gépet, a gumit roncsolja – mondta el Vida Imre. A balatonszentgyörgyi vállalkozó hozzátette: csak a szárazabb részeken tudják gyéríteni a nádat. – Azt is tapasztaljuk, hogy a szárazság miatt kevesebb a termés – jegyezte meg Vida Imre, aki elmondta azt is, hogy 2004 óta foglalkoznak nádvágással, s engedélyük van február közepéig a Kis- Balatonon is aratni.

Az Országos Vízügyi Főigazgatóság tájékoztatása szerint nádvágásra magánszemélyek, egyesületek, önkormányzatok esetében a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság ad mederkezelői hozzájárulást. Siklós Gabriella szóvivő elmondta: haszonnád vágására, illetve vízminőségvédelmi nádvágására szerződés alapján van lehetőség. Haszonnád vágása estén a tevékenységet végző vállalkozó fizet, vízminőségvédelmi célú nádvágás esetén a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, mint a Balaton tómeder kezelője fizet vállalkozói díjat a tevékenységet végzőnek. A nádvágási tevékenység engedélyezésére, a mederkezelői hozzájárulások kiadására a Fejér Megyei Kormányhivatal által kiadott határozatban foglaltak szerint jogosult az igazgatóság, azonban minden esetben be kell szerezni a területileg illetékes Balaton-felvidéki Nemzeti Park szakhatósági hozzájárulását. Nádat aratni a december elseje és február 15-e közti időszakban lehet, mely külön egyeztetést követően indokolt esetben március 1-ig meghosszabbítható.

– A nád minősége akkor a legjobb, ha folyamatosan vágják a növényt – tette hozzá Siklós Gabriella. – Az ilyen céllal levágott nád mennyisége 42-45 hektár évente. Több évszázada vágják a növényt a Balatonnál, régen minden munkafolyamatot kézzel végeztek, a kévéket pedig nagy szánokra rakták, ezekkel szállították el a nádat.