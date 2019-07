Nem sötét, de szagos a taszári ivóvíz

Büdös és sárgás vízre panaszkodtak a taszáriak, volt, aki még fogat sem mosott a szennyeződés miatt a vezetékes vízzel. Mostanra javulni látszik a helyzet.

– Én még fogat sem mostam vele olyan büdös volt; de most már nem annyira rossz a helyzet – mondta az egyik egyik helyi boltból kilépve Vogel Józsefné, aki nyugdíjaskorú barátnőjével intézte éppen a hétvégi bevásárlás ügyes-bajos teendőit. – Nálam is büdös volt – tette hozzá Molnár Józsefné. Hozzátette. korábban narancssárgás volt a csapvíz, de most már nincs színe, úja áttetsző.

Néhány tömbbel távolabb a ház előtt beszélgetett Kovács István szomszédaival, aki még nem elégedett a víz minőségével. – Állandóan büdös és vasízű – mondta az idős férfi. – A színe sem jó, de mindenki fel van háborodva. Én nem is iszok a vízből, állandóan ásványvizet kell vennünk.

Megkérdeztük a taszári ivóvízellátásért felelő KAVÍZ Kft.-t, mi az oka a lakók által sűrűn tapasztalt problémáknak. Boda Balázs főmérnök érdeklődésünkre mondta: folyamatban van egy beruházás, amely része, hogy a településen lévő két vízműtelepet összekötötték. – A lakótelepet eddig ellátó úgynevezett laktanya vízműtelepet leállítottuk – mondta Boda Balázs. – A falut ellátó vízműtelepről érkezik most már az egész településre. Emiatt megváltozott a víz folyási iránya, ezért tapasztalhatták a lakók a megszokott minőségváltozást.

Ám ez csak a lakótelepen fordulhatott elő – tette hozzá a szakember. Ennek ellenére Taszár más részeiről is érkeztek bejelentések élvezhetetlen csapvíz miatt. A megsokasodott panaszok miatt a KAVÍZ Kft. havi mintavételezési gyakorlatát hetire változtatta, de ezek alapján a taszáriaknak nincs okuk aggodalomra.

Független mérést is kértek

A lakók leginkább amiatt aggódtak, mert állításuk szerint senki sem tájékoztatta őket, mi az oka zavaros és szagos víznek. Illetve abban is kételkedtek, hogy a szolgáltató hihető adatokat képes produkálni a mintavételezés során. – Egyetlen egy panasz jutott el hozzám – mondta Pataki Sándor, polgármester. Hozzátette: mivel ismeri a helyiek aggályait, ő maga kért egy független vízvizsgálatot a Somogy Megyei Kormányhivataltól. – Abban valóban igazuk van, hogy lehetett volna jobban tájékoztatni a taszáriakat.

Megerősítette: egy folyamatban lévő beruházásról van szó, amely keretében két új ivóvíz kutat fúrtak Taszáron. Ám ezek még nem kerültek üzembe, mivel a gépház és a vízkezelő nem készült el. A kivitelezőnek jövő áprilisig van ideje elkészülni a munkákkal. Ám már év végén elkezdhetik a tesztüzemet. Addig is a kivitelező és a településvezető is türelmet kér a helyiektől, hiszen a 43 millió forintos beruházással kifogástalan minőségű víz kerülhet minden taszári poharába.