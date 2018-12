Nem szívunk műanyaggal eztán Somogyban

Már Kaposváron is van két olyan étterem, ahonnan száműzték a hagyományos műanyag szívószálakat. Az étterem tulajdonosok nagy része gondot fordít a környezettudatosságra.

Valóságos hadjárat indult az elmúlt hónapokban a műanyag szívószálak ellen. A jó példát átvette két kaposvári étterem is: száműzték a szívószálakat a Corner és a Trattoria éttermekből. A tulajdonos kérdésünkre elmondta: fontosnak tartotta, hogy ennyivel csökkentse a keletkező hulladék mennyiségét. Nyilván minden csomagolóanyagot nem lehet kivonni a napi működésből, mert az elviteles ételek miatt szükség van dobozokra. De már ez a mennyiség is sokat számít, ezentúl sokkal nagyobb az intézkedés haszna, mintsem pénzben mérhetnénk.

Az említett vendéglátóhelyeken úgynevezett politejsavból (PLA) készült szívószálakat használnak. Ezek magas rost és keményítő tartalmú növényekből készültek és emiatt újrahasznosíthatóak, környezetbarátak. Míg a műanyag szívószálnak 500 év kell a lebomláshoz, a PLA csőnek csak fél év.

A környezettudatosság fontos szempont a Hotel Kardosfa éttermének működésében is. – Próbálkozunk környezetbarát termékekkel – mondta Németh Krisztián főszakács. – Kitelepüléseinken ehető tányérokat, lebomló bambusz poharakat használunk. Így csökkentjük a keletkező hulladékot.

De minimalizálták a vegyszerek használatát is, s például az asztalokat, pultot ecettel tisztítják. A helyi termelőkkel való kapcsolatot is fontosnak tartják, hiszen azzal is óvják a környezetet. – Ehető virágok és díszítő elemek jelennek meg a kínálatunkban – mondta az étterem főszakácsa. – A helyi termelők eleve visszaváltható üvegeket hoznak, tehát a joghurt, a sajt, vagy lekvár esetében nem keletkezik hulladék.

Németh Krisztián hozzátette: a környezettudatos megoldások ma még drágábbak, mint hagyományos társaik. Ennek ellenére az étterem már idén év végétől bevezeti a lebomló anyagokból készülő elviteles dobozokat, s tervezik a műanyag szívószálak kivezetését is.

A környezetbarát gondolkodás helyet kap a fonyódi Makkos Vendéglő működésében is. – A szívószálakra egyelőre nem találtunk megoldást – mondta Makkos Péter, tulajdonos. – A hulladékok gyűjtése során azonban odafigyelünk azok szétválogatására. Természetesen a környezetvédelem híve vagyok, és ha egy ökológiai megoldás többe kerül, az sem jelent problémát.

Az étterem tulajdonos hozzátette: az is sokat segítene, ha újra divatba kerülne a visszaváltható üveg. Most ugyanis még a pezsgős üveget sem lehet visszavinni a kereskedőnek, az is a kukában végzi.

Amerikában naponta 500 szívószállal szürcsölik az innivalót, ezzel a mennyiséggel 2,5-szer körbe lehetne érni a Földet. Magyarországon két éve termeltek annyi szívószálat a vendéglátóhelyek, amellyel 2,5-szer lehet körbetekerni a Földet.

