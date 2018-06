Nemes szándékkal lépett színpadra Dánielfy Gergely és az Utazók

A Németh Antal Színházművészeti és Kulturális Központban tartotta első lemezbemutató koncertjét szombaton Dánielfy Gergő és az Utazók. Ám nem csak az előadóról és zenekaráról szólt az est, hanem a segítségnyújtásról is.

– Nagyon örülök, hogy Kaposváron volt az első bemutatkozó koncert a zenekarral – mondta el lapunknak Dánielfy Gergely, a Dal című műsorból is jól ismert zenész. – Úgy gondolom, ez a koncert megalapozta azt, hogy ennek a zenekarnak van jövője. Bízom benne, hogy mindenki nagyon jól érezte magát, mi biztosan.

A Kaposvári Egyetem hallgatója hozzátette: az is nagy öröm számára, hogy segíthettek is a koncerttel. Ugyanis egy volt kaposvári egyetemistának, a szigetszentmiklósi Germán Melindának gyűjtöttek, aki súlyos daganatos betegséggel küzd.

Báthory Gyöngyvér, a Kaposvári Egyetem sajtószóvivője és a gyűjtés egyik főszervezője elmondta: megközelítőleg 80 ezer forint gyűlt össze a helyszínen. Ugyanakkor egy számlaszámra is utalhatnak még azok, akik segítenének Melindának, amiről a Kaposvári Egyetem Facebook oldalán találhat mindenki információt. Mivel a gyűjtés még tart, cikkünk írásakor még nem derült ki pontosan, mennyi pénz gyűlt össze.

Dánielfy Gergely hozzátette: jelenleg Debrecen, Budapest és Kaposvár között ingázik. Büszke a Dal című műsor óta eltelt időszakra, hisz többek között zenekara alakult és a bemutatott lemezt is elkészítették. A debreceni születésű zenész arról is beszélt lapunknak, hogy sokat köszönhet Kaposvárnak, a somogyi megyeszékhely nyújtotta számára az áttörést. – Itt tanultam meg, hogyan éljek egyedül, itt találtam meg önmagamat – tette hozzá. – Olyan embereket is megismertem itt, akik tényleg figyelnek a másikra. Szerintem ez egy nagyon összetartó város.

A bemutatott lemez címe: Azt mondtad – tudtuk meg. Ezzel a dallal lett ismert Dánielfy Gergely, így természetesen a lemezen is megtalálható lesz a szám. Összesen tizenkét dalt hallhatott tőle a közönség szombaton, köztük a slágert is.