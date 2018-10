Nemzetközi sikert ért el a kaposvári pillás

Két arany és két ezüstéremmel ért haza egy nemzetközi versenyről Csutorás Zita. A kaposvári fiatal lány Bécsben a Internationale LashAgora Championship európai bajnokságán több kategóriában is bajnok lett.

– Most épp egy 3D-s pillát rakok egyik vendégemnek. Töltésre érkezett, másfél óra alatt készen is leszünk – nyilatkozta munka közben Csutorás Zita. A fiatal lány kilenc éve foglalkozik szempilla felrakással. Október 13-14-én Bécsben rendezték meg a International LashAgora Championship-et, a szempilla-építők egyik legrangosabb megmérettetését, amelyen Zita is részt vett. Idén 10 ország képviselője között több magyar is elindult, a kaposvári színeket képviselte, aki nem mondható rutinosnak a szakmai versenyekben, az idei mindössze a második erőpróbája volt szakmai pályafutása során.

– Előtte héten kiutaztam Bécsbe, ahol egy gyakorlaton vettem részt. Tavaly harmadik lettem a nemzetközi megmérettetésen – mondta el a fiatal lány. A két napos rendezvényen több kategóriában keresték Európa legjobb pillaépítőit. Csutorás Zita az 5-6D Volumen, illetve a Classic kategória első helyezése mellett, a 2D Volumen és a Light Volumen második helyezésével térhetett haza.

– Nem számítottam ilyen eredményekre. Hatalmas öröm számomra, hogy ennyi év kemény munka után a legjobbnak mondhatom magam két kategóriában is. Több hetes felkészülés előzte meg a versenyt, boldog vagyok, hogy beérett a munkám gyümölcse – mondta el a kaposvári szempilla-építő. Megjegyezte: a kézügyesség, türelem mellett elengedhetetlen a folyamatos innováció és a precizitásra törekvés.

– A jövőben szeretnék oktatással foglalkozni, jó lenne odáig eljutni, hogy egyszer én is a nemzetközi zsűriben ülhessek, kivívjam ezt az elismerést – jegyezte meg Csutorás Zita. Az értékelés során a szakmai zsűri tíz szempont alapján, nagyon szigorú elvek szerint vizsgálta a versenyzők munkáit. Olyan kritériumokat figyeltek, mint például az általános összhatás, a tisztaság, a technikai részletek, a szín, a szimmetria, a kidolgozottság vagy a telítettség. A szempillák hangsúlyozását egyébként már az ókori Egyiptomban elkezdték, akkor inkább a férfiak, nem a nők kiváltsága volt.