Nótás háború volt a nagy háború…

A nagy háború nótás háború volt, a katonavonatok is nótázva indultak el. Az anyától, a kedvestől, a szülőföldtől való elszakadás mellett e dalokban a szomorúság és a düh is megjelent.

A mesztegnyői faluház adott otthont a Somogy Megyei Honismereti Egyesület konferenciájának, melynek témája az I. világháború emlékezete volt. Gálné Jáger Márta, az egyesület elnöke, Kövesdiné Panyi Antónia, valamint Nagy László polgármester köszöntötte a félszáz résztvevőt. Nübl János levéltáros a somogyi hátországot vette nagyító alá; utalva az áldozatokra, a sebesültekre, akik közül sokakat a kaposvári Baross laktanyában, a színházban és a cukorgyárban berendezett katonai kórházban láttak el, de a fertőző betegségek miatt barakk kórház is létesült.

Kiss Kálmán történész Varga József mesztegnyői főhadnagy I. világháborús naplóját mutatta be, míg Huszár Mihály történész a marcali katonákra emlékezett, a somogyi kastélyok megváltozott funkcióiról Kiss Norbert Péter levéltár-igazgatóhelyettes beszélt. Király Lajos főiskolai tanár az elmúlt évtizedekben összegyűjtött kétszáz katonadalt tematizálta – utalva a 44-es „rosseb”-bakákra és a 19-esekre.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– A nagy háború nótás háború volt, a katonavonatok is nótázva indultak el – mondta Király Lajos, aki arra is rávilágított: az anyától, a kedvestől, a szülőföldtől való elszakadás mellett e dalokban a szomorúság és a düh is megjelent; főleg, amikor a szabadságról vagy már végleg hazatérő katonák azt tapasztalták: feleségük más gyerekét ringatja…

Az előadásokat követően az egyesület közgyűlést tartott, majd a résztvevők megtekintették az Európában is ismert helytörténeti gyűjteményt.