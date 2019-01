Okos ökoparkot építenek a kórház volt tömbjéből

Kaposvár Plázát, bevásárlóközpontot építettek volna erre területre, de azért vásároltuk meg az államtól 550 millió forintért a kórház déli tömbjét, hogy egy milliárdos értékű beruházást hajthassunk végre – osztotta meg a Szita Károly, Kaposvár polgármestere azokkal, aki részt vettek az építkezés szerdai bejárásán.

Másfél éve még álltak a kórház leromlott, régi épületei, most azonban már annyira előrehaladt az építkezés, hogy a nyár végén már közeledhet az átadás időpontja.

Okospark és játszótér, sétányok várják majd a kisgyermekes szülőket és a többi városlakót. Szolgáltatások, frissített applikációk állnak majd az erre járók rendelkezésére. Egy versfáról irodalmi szövegeket, egy tájkockáról a somogyi tájkultúráról adatokat tölthetnek le, s azt is láthatják, mennyi napenergiát termelt az ökopark.

A volt kórházkápolnában a Bábszíntér kap majd helyet, s szabadtéri előadásokra is lehetőség lesz. A volt fertőző osztály épületéből a város polgárainak házát teremtik meg, amely a civil szervezetek otthonává válik. A kórház műemlékvédelem alatt álló anyaépületében innovatív és szoftverfejlesztő cégek központja lesz, start up vállalkozások már érdeklődtek. Augusztus végére elkészülhet az átkötő út a Fő utcára, s új sétány is nyílik majd a Bajcsy-Zsilinszky utcában. Az épületekhez már elérkezett a távhő. L. Balogh Krisztina, a város főépítésze hozzátette: öröm, hogy zöldfelületeket kialakítva a városszerkezetet megváltoztató, nagy beruházásban vehetnek részt.