Online bábelőadással nyitják ki a világot

A néhány héttel ezelőtt még gyermekzsivajtól hangos Tulipán Biztos Kezdet Gyerekház a vírus miatt bezárta a kapuit Csokonyavisontán. Minden csendes, délelőtt csak az ott dolgozók öntözik a virágágyásokat. A látszat azonban csal, mert a munka nem állt meg az intézményben, sőt most kapcsoltak csak rá igazán.

A dolgozók nem hagyták magukra a szülőket, az interneten tesznek közzé információkat és segédanyagokat, hogyan fejlesszék a gyerekeket. Ottjártunkkor online bábelőadást mutattak be a kicsiknek, amihez a bábokat maguk készítették. De abban is segítenek a szülőknek, hogyan lehet egyszerűen száj­maszkot készíteni. A községben most többen foglalkoznak az egészségügyi maszkok gyártásával, a helyi kreatív klub is átállt a maszkvarrásra.

A három kismalac Kedves Gyerekek és Anyukák!Egy bábelőadással készültünk nektek.Fogadjátok sok szeretettel az első online előadásunkat❤ Közzétette: Tulipán Biztos Kezdet Gyerekház – 2020. április 1., szerda

– A nem gyerekekre irányuló szolgáltatások nem szűntek meg, bárki bejöhet mosni vagy segítséget kérni az ügyintézéshez – mondta Harasztia Judit, a Tulipán Biztos Kezdet Gyerekház szakmai vezetője. – Most átirányítottak bennünket arra területre, ahol nagyobb szükség van ránk, ilyen az idősek gondozása. Segítenek a bevásárlásban, elmennek a szépkorúak helyett a gyógyszertárba vagy csekket feladni. A csokonyavisontai idősek örülnek ennek a támogatásnak, mert hiába mehetnének boltba 9-től délig, úgy vannak vele, hogy most fő a biztonság. A gyerekház dolgozói az anyukák helyett is bevásárolnak, akik éppen otthon vannak.

A gyerekházban az élet megy tovább húsvéti meglepetés csomaggal készülnek a gyerekeknek, s a napokban felásták a veteményeskertet az épület körül. A zöldségeket együtt akarták elültetni a szülőkkel, de azt remélik, hogy közösen fogják majd a terményt betakarítani a járvány elmúltával.