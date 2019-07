Óriásmandalákat készít a három gyermekes anyuka

Pólófonalból készít szőnyegeket a kaposvári három gyermekes édesanya. Gresa–Nyáry Angéla több mint húsz éve hódol a sokak által kedvelt technikának, a horgolásnak, de igazán akkor érzett rá az alkotás örömére, amikor elkészült első óriás mandala szőnyege.

Mostanra azonban már ott tart, hogy az erdőszéli lakásba érkezve az ajtókopogtatótól a poháralátétig kézműves munka fogadja a látogatót. – A zsúfolt, zajos hétköznapokból, a mindennapi mókuskerékből kiszabadulva éreztem, hogy szükség van valamire, ami egy kicsit megnyugtat, amibe kiteljesedhetek, és ami csak az enyém – mondta Gresa–Nyáry Angéla. – Korábban is sokat kézműveskedtem, lakásdekorációkat, táskákat horgoltam, aztán rátaláltam a sokak által kedvelt pólófonalra. A színei annyira magával ragadtak, hogy különböző színkombinációkat állítottam össze, és elkezdtem a saját terveim alapján egy mintát. Az egészben maga a folyamat a lényeg. Az első pillanattól kezdve, mikor kiválasztom a mandalám színeit, minden egyes sor újabb és újabb kihívás. Kíváncsian várom, vajon milyen minta és színharmónia jön létre abból a nyersanyagból, amit egy adott pillanatban harmonikusnak látok. Ez mind-mind egy utazás része, aminek minden egyes mozzanata a saját lelkivilágom visszatükröződése. Valóban önismereti tréning, a mandalák teljesen a saját mintáimmal, elgondolásommal, próbálkozásaimból születnek. Így mindegyik ilyen munkám egyszeri és mondhatni, megismételhetetlen, mert ezek a mintákat általában nem rögzítem.

Ahogy egyre jobban elmerül a fonalak egymásba kapaszkodásában, és szememnek is örömöt adó színvilágban, Angéla arról is szakszerűen beszél, hogy a mandalához használt színek sokat elárulnak pillanatnyi lelkiállapotunkról. Ugyanakkor képesek arra, hogy befolyásolják az érzéseinket, hangulatunkat, testünk energetikai állapotát. Elég a megfelelő színeket használni ahhoz, hogy jobb kedvre derüljünk, vagy felrázzuk magunkat a fásultságból. – Egy kialvatlan éjszaka és napi nyolc órás munka után holt fáradtan estem haza a gyermekeimhez, majd a mindennapi házimunka után leültem horgolni – mondta. – Egy óra elteltével úgy éreztem magam, mintha megújultam volna.

Ahogy egyre inkább megnyugtató tevékenységgé vált az alkotás számára, természetesen egyre mélyebbre ásta magát a mandala pszichológiájában is, mostanában ha ideje engedi, Jung elméletét tanulmányozza, de saját mandala filozófiát is megfogalmazott. – Ha fáradt vagy, egyszerű mintát válassz, ha viszont energikus, akkor kipróbálhatsz új, ismeretlen, kihívást jelentő mintákat is – mondta. – A körben haladás, az ismétlődő mozdulatok kikapcsolnak, lelassítanak, a „csomók” kioldják a feszültséget. Végül kiürül a fejed, már csak erre koncentrálsz, a színek harmóniája megnyugtat, s örömmel tölt el, hogy ezt te csináltad – tanácsolta. – A természet közelsége ad nap, mint nap ihletet, erőt, energiát ahhoz, hogy a temérdek tennivaló közepette mindig legyen kedvem a kreatív munkákhoz.