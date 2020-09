Palace: másfél év kevés volt a döntésre

Nem épül 56 szobás luxusszálloda Siófok korábbi ikonikus diszkója, a Palace helyén, pedig a beruházó ezt tervezte.

A siófoki önkormányzat nem járult hozzá a helyi építési szabályzat módosításához, és a határidők is szorítanak, ezért az eredeti terv szerinti, 23 szobás hotel építését kezdik el.

Lassan két éve lehet tudni arról, hogy négycsillagos szálloda építését tervezi a siófoki Ezüstparton az a beruházó, amely a megvásárolta a Palace diszkót. A cég 2018-ban a Kisfaludy Turisztikai Fejlesztési Programban 792 millió forintot nyert az egész évben nyitva tartó, 23 szobás, wellnesshotel építésére, amire érvényes építési engedélye is van.

Tavaly év elején azzal kereste meg a beruházó a siófoki önkormányzatot, hogy nagyobb, 53-57 szobás, 3 szintes szálloda felépítését tervezi. Ehhez kérte az ingatlan övezeti besorolásának módosítását a helyi építési szabályzatban (HÉSZ). A területre érvényes szabályozás szerint ugyanis a telek jelenleg 40 százalékban építhető be és átlagban 6 méternél magasabb épületet nem lehet ott kialakítani. A nagyobb szállodához azonban 14,5 méteres beépítési magasságra és 50 százalékos beépíthetőségre lett volna szükség. Az elmúlt egy évben a polgármester által felállított munkacsoport többször tárgyalt a beruházóval, aki a bővítés támogatásáért cserébe önkormányzati közterületek fejlesztését is vállalta. Lengyel Róbert polgármester márciusban saját hatáskörben hozott határozatában még támogatta az építési szabályzat soron kívüli módosítását és felkérte a hivatal illetékeseit a szükséges változtatások előkészítésére.

Az, hogy a március végén hozott polgármesteri határozat és szeptember eleje óta mi történt, nem derült ki. A siófoki képviselők csütörtöki ülésén Gencsi Attila képviselő úgy fogalmazott, hogy az ügy elmerült a bürokratizmus tengerében. A beruházó szeptember 1-jén levelet küldött a polgármesternek azzal, hogy az elnyert pályázat feltételi miatt (2021. decemberig át kell adni a szállodát) nem tudják tovább halasztani a projektet, ezért elállnak az 56 szobás szálloda tervétől és a 23 szobás verziót építik meg. – Idegenforgalmi és iparűzési adóbevételtől, munkahelyektől és építményadótól is elesik a város – sorolta Gencsi Attila. – A környéken fejlesztés nem volt, legalább ezt segíteni kellene – mondta a képviselő, hozzátéve: sokat buktunk, hogy egy éve vakarózunk rajta.

Lengyel Róbert polgármester szerint azonban semmilyen időhúzás nem volt az ügyben. A döntést kellően elő kellett készíteni, ami meglátása szerint a jövőre nézve is következményekkel járna, mert igazodási ponttá válna más befektetők számára.

Míg a Palace Garden bővítésének lehetősége nem kapott zöld utat, addig egy másik, a Palace-hoz közel fekvő turisztikai fejlesztés esetében a testület a beruházást elősegítendő támogatta az építési szabályzat módosítását.

Több következetességet várnának

Kampányában Lengyel Róbert gyakorta a part menti területek beépítése ellen emelte fel hangját, ezzel szemben most sorra látjuk tőle a támogató véleményeket – mondta Balogh Renáta képviselő azon a pénteki sajtótájékoztatón, amit a helyi kormánypárti képviselők tartottak. – Az obszervatórium melletti területre vonatkozóan két településképi véleményezést is támogatott. Természetesen mi is támogatjuk a magánerős beruházásokat, hiszen azok a város fejlődését szolgálják – emelte ki Balogh Renáta –, de értetlenül állunk a kettősség előtt, hogy a polgármester korábban ellenezte a parti övezet beépítését, egyes döntései azonban ezzel ellentétesek.