Pánikvásárlót nem, hajnali járőrt viszont láttunk a korlátozások első napján

Pánikbevásárlás nem volt Kaposváron, hajnali rendőrjárőr viszont már igen. Már szerdán ellenőrizték a kijárási tilalom betartását a megyeszékhelyen.

A tavaszi pánikbevásárlásokon edződött somogyiak higgadtan fogadták az új korlátozásokat, szerdán napközben nem indult újabb felvásárlási hullám, bár azért láttunk liszttel telepakolt bevásárlókocsit is Kaposváron. A 19 órás záráshoz már igazodtak a boltok és élelmiszer-áruházak. Az üzletláncok már át is írták a nyitvatartási rendjüket a kijárási korlátozásoknak megfelelően. Az élelmiszert árusító nagyáruházak jellemzően hétfőtől szombatig reggel 7-től este 19 óráig lesznek nyitva, és vasárnap is állnak a vevők rendelkezésére, bár a legtöbb helyen kicsit korábbi zárással.

A rendőrök már szerdán hajnalban is ellenőrizték a kijárási tilalom betartását. A korlátozás megszegése miatt szabálysértési eljárás indult egy 48 éves helyi autós és a barátnője ellen. Ráadásul a sofőrnek jogosítványa sem volt, mivel a hatóság többszörösen eltiltotta a járművezetéstől.

Szerdától zárva tart a kaposvári Takáts Gyula Könyvtár, és bezártak a konditermek is. Az utolsó napon a szokásosnak megfelelő forgalom volt – mondták el az egyik kaposvári konditeremben. Páli Gábor, a létesítmény vezetője azt mondta: szomorúan készültek a zárásra. – A vendégek többsége szerint a sport hozzájárul ahhoz, hogy egészségesek maradjanak, ezért különösen sajnálják a bezárást – mondta, hozzátéve: elképzelhetőnek tartja az online tréningek indítását.

Szerdától a középiskolák, egyetemek online oktatásra állnak át, csak az általános iskolák, óvodák, bölcsődék lehetnek nyitva. Utóbbiak dolgozóit heti rendszerességgel tesztelik. Az érettségi vizsgák szóbeli részei, a központi írásbeli felvételi vizsgák és a tanulmányi versenyek viszont folytatódnak. El kell halasztani a szalagavatókat, arról még nincs hír, mikor lehet majd pótolni.

A reformátusoknál szüneteltetnek minden közvetlen érintkezéssel járó egyházi alkalmat, a katolikus templomok nyitva maradnak.

Varga László megyéspüspök úgy rendelkezett, a plébániákon a közösségi programokat és oktatásokat fel kell függeszteni. A plébániai irodákban az ügyintézés online formában történjen. A templomokban 1,5 méteres távolságra ülhetnek majd egymástól a hívek és a maszk számukra is kötelező.