Papi áldást kapott a karádi szőlőhegy nedűje

Új sportpark és játszótér, valamint egy gyönyörű piactér felavatása és felszentelése tette fel a koronát a hagyományos karádi szüreti fesztiválra az idén.

A régi karádiak legnagyobb ünnepe volt a szüret, és ma is a legkedveltebb jeles napok közé tartozik a településen. Sok a szőlőhegy a falu környékén: Makra, Csiszár, Újhegy, Kenézhegy és Vaskóhegy, sorolták kérdésünkre a szüret résztvevői. Manapság már leginkább chardonnay-nak és pinot noirnak való szőlőt termesztenek, de jócskán van még olyan hagyományos karádi fajta, mint az Othello. Az idei termésre nem lehet panasz.

– A régi karádi szüretek leginkább családi ünnepek voltak – emlékezett a 69 éves Kreka József. – Szülők, nagyszülők, gyerekek mind kint voltak a szőlőhegyen. Az idősebbek a pincében tevékenykedtek, a fiatalok szedték a fürtöket, ment a darálás, a préselés.

Szent Mihály-nap tájékán összegyűltek a karádiak a pincéknél, mindig voltak köztük jókedvű dalosok és táncosok, mulatsággal zárult a szüret. Karádon most is fontosnak tartják a hagyományőrzést.

– Jó közösségi összefogást teremt a szüret, a szomszédok, barátok már hetekkel korábban készülődnek – mondta Szukits Sándorné, a karádi hímzőkör vezetője, nyugdíjas tanítónő. – Az idén 37 vicces szüreti bábu is készült, hogy fokozzák a hangulatot. A gyerekeknek szőlőtaposást tartottunk.

A karádi újbort és a falu új létesítményeit megáldotta és felszentelte Szalai Tamás andocsi plébános. Schádl Szilárd polgármester hangsúlyozta: fontos állomás az a község életében, hogy két fejlesztés elkészült: egy közösségi játszótér és sportpark, valamint egy piactér, melyeket most avattak fel. Régóta szerettek volna piacteret kialakítani, hiszen sok kistermelő él a faluban, és sok árus érkezik, ők ezentúl méltó helyen árusíthatják majd a portékáikat.

– Karád kihasználta a lehetőségeit, mert öt év alatt 41 pályázatot adtunk be – mondta Schádl Szilárd. – Ezzel összesen 3,2 milliárd forint értékű fejlesztést valósítottunk meg a faluban, kezdve a szenny­vízberuházástól a napelemparkig. Elkészült a templomunk felújítása, és az összes önkormányzati intézményünket felújítottuk, korszerűsítettük. A sportpályát újjáépítettük, a világítást megoldottuk ott és az egész településen. Ezekkel mind olyan értékeket teremtettünk, amelyek tartósan fenn fognak maradni.

A következő önkormányzati ciklusra is vannak tervek, a Magyar Falu Programban újabb pályázatokat adtak be. Szeretnének egy bölcsődét kialakítani, egyébként Karádon harminc éve már volt egy bölcsőde. Az újnak akár tavasszal elkezdhetik az építését egy nyertes pályázat segítségével. Tavaly a kétcsoportos óvodát háromcsoportossá kellett bővíteni, tehát van gyermekutánpótlás. Schádl Szilárd hozzátette: minden infrastrukturális lemaradást sikeresen felszámoltak, és most már olyan a község, amilyennek az itt élők akarták látni. Ezentúl a turizmusra koncentrálhatnak, amelyet a karádi néphagyomány páratlan kincseinek vonzerejére alapoznak.

Kortyintó kisbíró

Az ötletes szövetbábukat a porták elé helyezték, volt köztük árokba esett biciklis, magnót hallgató néni… Persze ment a találgatás, hogy melyik bábu kire hasonlít. A szüreti felvonuláson 17 feldíszített lovas fogat és hintó vett részt, még Zimányból és Kőröshegyről is jöttek, s utánfutós kistraktorok zárták a menetet. A Kossuth parkból indultak, és minden utcában megálltak. A művészeti iskola diákjai és a Karád Táncegyüttes tagjai ropták a helybeliekből álló zenekar, a Dió banda muzsikájára. A menetet mindenütt vendégül látták, süteménnyel kínálták, és megkóstolták az újbort is. A kisbíró tréfás híreket dobolt ki, s olykor bele is kortyintott a demizsonba, de nem felejtette el hozzátenni, hogy mértékkel igyanak a szüretelők, mert különben „kiesik a fejükből a küllő”.