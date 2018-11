Pénz áll a vidékhez, milliárdok jutnak a somogyi falvakra is

Míg a fejlett országokban a városiasodással ellentétes folyamatok valósulnak meg és a vidéki lét visszanyeri a létjogosultságát, addig a fejlődő országokban továbbra is gyarapodnak a városok. A kormány célja, hogy 2030-ig Magyarország ebben a tekintetben is a fejlett országok közé kerüljön. Ezt segíti a Magyar falu program is.

A jövő évi költségvetésben 150 milliárd forintot szán a kormány a Magyar falu programra, amelyben 2887, ötezer lélekszámúnál kisebb település érintett – mondta Orbán Balázs, a Miniszterelnökség miniszterhelyettese a Somogy Megyei Polgármesterek és Jegyzők csütörtökön kezdődött, siófoki tanácskozásán. Orbán Balázs az előkészítés alatt álló programelemek között elsőként említette egy falusi útalap létrehozását, amelynek költségvetési forrását az útdíj és az e-matrica megemelt díjtételeiből finanszírozza a kormány. – Létrejön egy falusi útalap, amire jövőre 50 milliárd forint jut és az a tervünk, hogy ebbe az útalapba minden évben legalább ennyi pénz kerüljön – mondta a miniszterhelyettes. A Magyar falu program másik kiemelt eleme a népességmegtartó erő növelését támogató falusi csok létrehozása, amivel a fiatal családosokat ösztönöznék arra, hogy maradjanak a kistelepüléseken vagy költözzenek oda. Erre a tervek szerint 25 milliárd forintot különítenek el.

A két programelemen túl 75 milliárd forintot szán a kormányzat pályázatok támogatására. Egyebek mellett szolgálati lakások kialakítására, bölcsődei és óvodai fejlesztésekre, orvosi rendelők, polgármesteri hivatalok felújítására, falubusz- és falugondnoki programra lehetne pályázni. Orbán Balázs azt mondta, hogy a kormány a Magyar falu program részleteit kidolgozó döntéseket még karácsony előtt szeretné meghozni, a pályázati lehetőségek már 2019 elején megnyílnak, ezért arra hívta fel a somogyiak figyelmét, hogy kezdjenek tervezni. A miniszterhelyettes szerint évente 150 milliárd forint biztosításával 2022-re már érzékelhető változások következhetnek be, de legalább tíz éves időtávban érdemes gondolkodni ahhoz, hogy vonzóvá lehessen tenni a falusi, kisvárosi létet. Elismerések a 20 éves szakmai múltnak A somogyi polgármesterek és jegyzők siófoki tanácskozásán 250 megyebeli önkormányzati vezető vesz részt. Neszményi Zsolt kormánymegbízott szerint országosan is egyedülálló szakmai konferenciáról beszélhetünk. A Somogy Megyei Kormányhivatal és a Somogy Megyei Önkormányzat közös rendezvényén a közigazgatás aktualitásairól hallhatnak előadásokat a résztvevők. Biró Norbert, a megyei közgyűlés elnöke a nyitóelőadáson arra világított rá, hogy a Magyar falu programban a 246 somogyi településből 240 érintett a lakosságszámot tekintve. Hagyományos program a kerek évfordulós polgármesterek és jegyzők köszöntése. Húsz éves vezetői tevékenységéért emléklapot kapott Alsóbogát, Balatonőszöd – és Világos, Bedegkér, Bolhás, Gadány, Hajmás, Inke, Kastélyosdombó, Rinyaújlak, Somogysimonyi, Somogyszob, Törökkoppány, Újvárfalva és Vízvár polgármestere. Jegyzői munkájukért emléklapot kapott Balatonkeresztúr és Szentgyörgy körjegyzője valamint Mernye és Törökkoppány jegyzői.