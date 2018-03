Pezsgő, gyöngyöző bor és vitorlás verseny volt Balatonlellén

Vitorlásversennyel illetve pezsgőkkel, gyöngyöző borokkal is találkozhattak azok, akik a hosszú hétvégén Balatonlelle felé vették az irányt. A BL YachtClubban Fiáth Attila, borakadémikus vetette össze a nemzetközi és a balatoni pezsgőfelhozatalt.

A tavaszi regattával véget ért Balatonlellén az a téli vitorlásverseny-sorozat, ami tavaly november óta összesen négy futammal csábította a téli Balatonra a vitorlázás szerelmeseit. A szakadó esőben kéttucatnyi egység futott ki a BL YachtClub kikötőjéből, hogy a záró futammal elbúcsúzzanak attól a téli versenysorozattól, ami egyedinek számít a Balatonon.

A szervezők évek óta arra törekszenek, hogy a vitorlás eseményeket valamilyen parti rendezvény is kísérje. Ezúttal a Nagy Balatoni Pezsgő és Gyöngyöző Teszttel szólították meg az érdeklődőket. Ez már a harmadik ilyen rendezvény volt, amelyen 14 északi és déli parti borász gyöngyöző boraival és pezsgőivel lehetett sétáló kóstoló keretében ismerkedni.

– 2013-14- ben, amikor a dél-balatoni termelők leültek, hogy meghatározzák a borvidék arculatát, akkor az lett a közös nevező, hogy a gyöngyöző borok és buborékos termékek adhatják az egyediségünket, ehhez az adottságaink is kiválóak – mondta Bujdosó Ferenc, a rendezvény egyik főszervezője, a Dél-Balatoni borvidék Hegyközségi Tanácsának elnöke.

A borász arról is beszélt, hogy bár fogyasztóknak még van hova fejlődnie, a világtrendek azonban azt mutatják, hogy pezsgő tekintetében már nemcsak egy eladási csúcsról lehet beszélni évente, hiszen egyre többen fogyasztanak pezsgőt a hétköznapokban is, s a gyöngyöző borok népszerűsége is növekszik.

Bujdosó Ferenc arról is beszélt, hogy a Dél-Balatonnál mind több termelőnél lelhetők fel minőségi termékek, Hujber Attila például először kezdett kisüzemi tankpezsgőt készíteni. A hazai pezsgőgyártás egyik legnagyobb mesterének tartott Garamvári Vencel szakmai irányítása mellett pedig már Légli Ottó és a Bujdosó Pincészet is gyárt tradicionális pezsgőt.

Bujdosóék egy ősbemutatóval is meglepték a közönséget a Nagy Balatoni Pezsgő és Gyöngyöző Teszt alkalmával, ahol bemutatták saját, dél-balatoni stílusú tradicionális pezsgőjüket.