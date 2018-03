Pincérnek lenni több, mint két tányért kivinni

Göndöcz Tibor harminc éve dolgozik a vendéglátásban. Pincérkedett már többfelé a megyében, de külföldön is szerzett tapasztalatot. Jelenleg a Kaposvári Szakképzési Centrum (SZC) Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája tanulóit oktatja a szakma fortélyaira.

Amióta Göndöcz Tibor a Kaposvári SZC Széchenyi István Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakgimnáziuma és Szakközépiskolájában tanít, rendszeresen készíti fel tanítványait szakmai versenyekre. Ahhoz, hogy valaki itt jól szerepeljen sokkal több kell, mint a tanórákon és a gyakorlatokon begyűjtött tudás. – Mindig van egy-két tehetséges diák az osztályokban, akiket ránézésre ki tudok választani – mondta Göndöcz Tibor. – Fontos, hogy mennyire érdekli a szakma, hogyan mozog, mennyire rátermett.

Ugyanis a pincérszakma nem csak arról, szól, hogy a felszolgáló kivisz két tányért, vagy elkészít egy fröccsöt. – A fiatalok nem igazán vannak tisztában azzal, hogy milyen sokat kell tanulni ahhoz, hogy valakiből jó pincér legyen – mondta a szakoktató. – Nem mindegy hogyan végezzük a munkánkat, ezért tanulnak a diákok három évig az iskolában. Az első hónapok mindig nehezek a kilencedikesekkel, hiszen meg kell értetnem velük, hogy pincérnek lenni egy hivatás és sokat kell tanulni ahhoz, hogy jók legyenek a szakmájukban.

Göndöcz Tibor a leendő kollégáknak értékesítés elméletet és a felszolgálás alapjait oktatja Kaposváron. A szakember úgy véli: a gyerek szakmai kimenetele attól is függ, hogy milyen a családi háttér. Mert tudjuk, hogy mindenki otthonról hoz egy mintát.

A tanórákon a tanmenet szerint folyik az oktatás, ám aki tehetséges, azzal még külön is foglalkozik Göndöcz Tibor. – Aki gyakorlatból vagy elméletből jó, vagy azt látom, hogy nagyon érdekli a szakma, annak különleges szakismereteket is átadok – mondta a szakember. – Akikkel így foglalkozom, azok sikeresek a tanulásban és élményt jelent számukra a gyakorlat, így ők akár elmehetnének egy budapesti ötcsillagos étterembe is felszolgálni. Ezeken a helyeken ugyanis az általánoson túl, speciális szakmai ismeretekre is szükség van.

– Itt alkalmazzák már a vendég előtti ételkészítést is – magyarázta a somogyi szakember. – Nagyon sokat kell tudnia egy Michelin csillagos étteremben dolgozó pincérnek. Kevert italokat, különleges kávékat kell tudni készíteni, de ezeken kívül flambírozni, szeletelni, trancsírozni, filézni és salátát keverni is szükséges. Ezt pedig sok diák nem tudja megcsinálni, ehhez plusz ráfordítás kell. A trancsírozásnál tudniuk kell például, hogy hol vannak az ízületek, amelyeknél le kell választani a testrészeket.

Ha azonban az alapvető anyagismeret hiányzik, úgy ez sem fog menni. Viszont Göndöcz Tibor elmondta: minden osztályban vannak nagyon kiemelkedő tehetségek, akikkel öröm a közös munka, s későbbi szakmai pályájuk igazi büszkeséggel tölti el a szakoktatót.