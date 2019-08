Pogácsaszaggató polgármesterek Nagyszakácsiban

Megterítették Somogy megye asztalát Nagyszakácsiban., a polgármesterek régi vagy újragondolt kedvenc receptjeikkel versengtek. Rotyogtak a bográcsok, kézről kézre járt a fakanál, és különleges pogácsa is került az ünnepi asztalokra.

– Kis sót még tegyél bele – tanácsolta a kelevízi polgármester csapatának rangidős tagja. Visszatérő versenyzők, ezúttal székelykáposztát készítettek főételként.

– Beneveztünk a pogácsakészítő versenyre is, csináltunk túrósat, lilahagymásat és szakállasat is, utóbbi sajtkrémmel van töltve – mondta el Vargáné Balatincz Krisztina. A polgármester hozzátette: faluhelyen minden héten készült a leves mellé pogácsa, amely finomság igencsak gazdag receptvilággal rendelkezik a mai napig. Sodrófát ragadtak a nagyszakácsiak is. Babos pogácsát is készítettek, amelyhez jókai bablevest szolgáltak fel főételként.

– Kísérőként túrós rózsafántot és aludttejes káposztás prószát sütünk. Mindegyik régi recept még a nagyszüleinktől, de egy kicsi újat is teszünk bele – mondta el a csapat szószólója, Kőműves Józsefné. A települések mellett baráti társaságok is kedvet kaptak a sütéshez.

– A tejfölös sajtos pogácsa receptje Bajáról érkezett, a marhalábszár pörköltté pedig Kaposvárról, bízunk benne, hogy elnyeri a kóstolók tetszését – mondta el Boldizsár László, a Boldingatlan csapat tagja.

– Haltejből zelleres pástétom pirítóssal, pontyderék vajban sütve zöldségekkel – sorolta a különleges menüt Szabó Károly. A kaposvári Színfolt Galéria tulajdonosa ételei mellé házi pálinkát és finom balatoni borokat is kínált. Nagyszakácsiban több évtizedes hagyománya van a gasztronómiai programoknak. Tizenkilencedik alkalommal rendezték meg idén a polgármester kedvenc étele találkozót, 1994-ben volt az első Királyi Szakácsok Versenye.

– Huszonhárom csapat van, fele a pogácsasütő versenyben is nevezett. A zsűriben szereplő étteremtulajdonosok szerint sok finom ételt szívesen feltennének étlapjukra – mondta el Kövér István, Nagyszakácsi polgármestere. Céljuk, hogy a somogyi településeken élők megismerkedhessenek egymással és a kemencék árnyékában egy gondtalan napot eltöltve kikapcsolódhassanak.