Pótmajálison hajózhatunk Badacsonyra

Már szinte hagyomány lett a május elsejei borozással egybekötött hajókázás Fonyódról Badacsonyba. Az idei évben a közkedvelt majálisi eseményt keresztülhúzta a koronavírus járvány.

Hajójáratok sem indultak, s a turistákat is arra kérte a hajózási társaság, a fonyódi és a badacsonyi önkormányzat, hogy ne jöjjenek a baj elkerülése érdekében.

Most azonban egyeztetett Krisztin László, Badacsonytomaj és Hidvégi József, Fonyód polgármestere, amely eredményeképp „pótmajálisra” várják a turistákat hétvégén.

Az északi parton június 27-i hétvégére Badacsonytomajban az éttermek és borászatok is felkészültek a vendégek fogadására, de a Szigligeti vár és a Folly Arborétum is kinyit.

Fonyódon külön program nem lesz, de az óriáskerék már forog, az éttermek is nyitva várják a városba érkezőket. S meglepetésre számíthatnak a kikötőbe érkezők.

A közlekedést a Balatoni Hajózási Zrt. oldja meg, amelynek járatai ezen a hétvégén gyakrabban közlekednek Fonyód és Badacsony között.

A járatok az alábbiak szerint fognak indulni a fent említett június 27-én (szombaton) és 28-án (vasárnap):

Fonyódról: 9.30; 11.00; 12.30; 14.00; 17.00; 18.30 órakor

Badacsonyból: 10.15; 11.45; 13.15; 16.15; 17.45; 19.15 órakor

Menetidő: 25-30 perc