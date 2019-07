Prostik és zsebesek miatt fő a feje a vállalkozóknak

Az elmúlt három évhez képest visszalépésként élik meg a siófoki Petőfi sétány vállalkozói a város nyári szórakoztató központjának őrzését. A vendéglátósok aggasztónak tartják mindazt, amit most tapasztalnak.

Az igazán nagy tömegeket vonzó napok még előttünk vannak, a siófoki Petőfi sétány vállalkozói azonban már július elején jelezték, hogy a szórakoztató negyed őrzése elmarad az előző években megszokottól. – Az idei évi tapasztalataink a szezon kezdete óta igen aggasztóak, a területen újra megjelentek a prostituáltak – elképesztő számban – illetve a lufiárusoknak és virágárusoknak álcázott zsebtolvajok, a hozzájuk kapcsolódó bűnözőkkel. A területen a múlt hétvégén már verekedések is voltak – írták a siófoki városvezetőnek írt levelükben a sétány vállalkozói.

A Petőfi sétány május 30. és augusztus 31. között szabadtéri rendezvényterületként működik, üzemeltetője, azaz felelőse az önkormányzat, amely közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott cégen keresztül biztosítja az őrzést. A sétány ügyét Lengyel Róbert polgármester kiemelten kezeli, javaslatára nevezték ki a Petőfi sétány biztonsági vezetőjét, épp a napokban pedig egy posztsorozatban tárja a közösségi oldalának olvasói elé a sétány ügyeit.

A sétányon működő vállalkozások vezetői szerint az elmúlt években jól működött a terület őrzése, volt kellő számú biztonsági őr és a kamerarendszer bővítése is meghozta a gyümölcsét. A vendéglátósok azonban most úgy látják, hogy az eddig elért eredményektől elbúcsúzhatnak. Az idei nyárra kidolgozott koncepció szűkített keretösszegre készült, ennek megfelelően kevesebb az őrszemélyzet is. A vállalkozók azt mondják, hogy míg az elmúlt három évben 18 órától másnap reggel 6 óráig dolgoztak a biztonsági őrök a beeresztő pontokon, addig idén este 9-kor kezdődik a műszak.

– A területen a biztonsági vezető tájékoztatása szerint hétköznap este 21 órától reggel 6 óráig 8 fő biztonsági személyzet van szolgálatban, ami a három beengedő pontot figyelembe véve 2 fő őrszolgálatot jelent – ezt is a városvezetőnek címzett levelükben írták a sétány vállalkozói.

Problémát látnak abban is, hogy míg korábban a szórakozóhelyeken és a sétányon is azonos cég őrei dolgoztak, addig idén ez másként van. Az ok abban kereshető, hogy késett a Petőfi sétány őrzésére kiírt, a siófoki polgármester által felügyelt közbeszerzési eljárás. A Petőfi sétányon működő vállalkozások azonban a május végi, június eleji nyitások idején már nem tudták kivárni a belassult közbeszerzési folyamat lezárását, ezért kénytelenek voltak egyénileg szerződni különböző cégekkel. Az egységes őrszolgálat hiánya márpedig abban is megnyilvánul, hogy az egyes szórakozóhelyeket őrző személyzet nem érezheti magát felelősnek a teljes sétányért.

– Míg korábban este hattól az autók sem hajthattak be a sétányra, addig idén egészen este kilencig sokan autóval korzóznak itt, miközben családosok babakocsival sétálnának – magyarázta az egyik vállalkozó, míg egy másik üzlettulajdonos arról beszélt, hogy mostanáig nem találkozott a sétány biztonsági vezetőjével, akinek a vállalkozók szerint nincs helyismerete.

Szerettük volna megkérdezni az eddig tapasztaltakról a biztonsági vezetőt is, azonban – mint mondta – a polgármester engedélye nélkül nem nyilatkozhat. Lengyel Róbert a városi rendőrkapitányhoz irányított a kérdéssel.

Ez azért érdekes, mert a rendezvényterületért az üzemeltető, tehát az önkormányzat felelős. A rendezvényterületté nyilvánításról szóló, áprilisi képviselő-testületi előterjesztés szerint az üzemeltető tartatja be a rendezvényterület biztonsági szabályzatát is. Nyilatkozatok nélkül azt sem tudjuk, hogy ez a biztonsági szabályzat azóta elkészült-e.

Együttműködnek

A rendőrség az önkormányzattal, társszervekkel, társhatóságokkal, polgárőrséggel, valamint a vállalkozókkal szorosan együttműködve hajtja végre feladatait – válaszolta az együttműködésre kitérő kérdéseinkre a siófoki rendőrkapitányság. Folyamatosan egyeztetnek a helyi vállalkozókkal, minden nap várják visszajelzéseiket. Kiemelték, a zseblopások száma a korábbi évekhez képest nem magasabb, a prostitúciós tevékenység kapcsán a rendőri ellenőrzések és intézkedések folyamatosak. Válaszukból az is kiderül, megerősítő erőket vezényelnek azokra a területekre, ahová szükséges.

Fotónk illusztráció!