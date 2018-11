Rajtra készen áll a hurkafesztivál

Nincs szabad szálláshely a faluban, ha itt a szennai hurkafesztivál ideje. Évről évre így van, s nincs ez másként az idén sem, mert már javában készülődnek a nevezetes rendezvényre, amely hosszú évek alatt az egész Zselicség egyik legnagyobb fesztiváljává nőtte ki magát.

November 24-én, szombaton tartják a zselici hurkaünnepet, az idén immár a tizenkettediket. A rendezvényre már napokkal előbb érkeznek akár húsz-harminc emberből álló baráti társaságok az ország minden tájáról, sőt külföldről is.

Nagy a nyüzsgés, mert két-háromezer ember is megfordul ilyenkor a településen. Most is tart a készülődés a fesztiválra. A szervezők minden évben egy kilométer vékonybelet vásárolnak két mázsa rizzsel és hozzávalókkal, hogy jusson mindenkinek a hurkából. Nagy keletje van, mert sokan szeretik a régi ízeket. Szennán a nagyszüleiktől örökölt recepteket még ma is úgy csinálják a helybeliek, ahogy száz évvel ezelőtt.

– A hurka egy hagyományos népi étel, a szennai pedig egy hagyományőrző közösség, így talált egymásra ez a kettő – mondta Salamon Gyula polgármester. – Egy tradíciót viszünk tovább, ami tulajdonképpen a disznóvágás egy mozzanata. A hurka akkor készül, amikor a sertés minden egyes részét feldolgozták már, ami megmarad, abból kell valami nagyon finomat kihozni. Nekünk mindig sikerül.

Szennán tartják az országos rekordot: 538 méter hosszan készítettek egybetöltött hurkát. Ezt a teljesítményt még senki sem tudta túlszárnyalni, pedig hagyományos kézitöltővel csinálták.

A hurkatöltési gyorsasági versenyt sokan várják szombaton. A programban a Zselici Művészeti Iskola tart bemutatót, erre is rengetegen kíváncsiak, mert rendkívül színvonalas a művészeti oktatás Szennán. A gyerekek megjárták a Fölszállott a páva televíziós produkciót is. A Megarox műsora mindig nagy sikert arat a közönség körében, de fellép majd Bunyós Pityu és a Forever Duo is.

Szenna lengyel testvértelepüléséről, Wiesről egy fúvós zenekar érkezett, amely pattogós ritmusokkal szórakoztatja a nagyérdeműt. Az erdélyi testvértelepülésükről, Felsőboldogfalváról a hírek szerint nem ér oda a küldöttség időben a fesztiválra, ők azonban később bepótolják a mulatságot.

Évről évre visszatérő csapatokat köszönthetnek a hurkaünnepen. A Somogyi betyárok, valamint a gadányi, a mesztegnyői és a taranyi gárda mellett most új csapatok is beneveztek. Csökölyi és kadarkúti társaság is lesz a helyszínen, a szomszédos Kaposszerdahelyről pedig két csapatot is indítanak.

A látogatók különleges hurkákkal ismerkedhetnek, mint a gombás vagy a rétesbe rakott, illetve a zsemlés. A májast jó előre el kell készíteni, mert a szakértők szerint csak úgy lesz az igazi. Szennán majorannásan és borsosan szeretik a hurkát, és egy kicsit csípősen, tudtuk meg Salamon Gyula polgármestertől, aki köszönetet mondott a fesztivál helyi segítőinek. Arra biztatta a közönséget, hogy minél többet jöjjenek el, és a finom hurka fogyasztása mellett személyesen győződjenek meg arról, hogy a helyieknek Szenna legfontosabb.

Hurkatöltési népszokások

A tavalyi hurkafesztiválon nagy sikerű nyársdugó versmondó versenyt is rendeztek. Hogy a zsűrit lenyűgözzék, minden csapatnak nyársdugó verseket kellett írnia. Azt a népszokást elevenítik fel, amikor a gyerekek ilyen versekkel járták a falut, bekopogva ahhoz a gazdához, ahol éppen disznóvágás volt. A kihegyezett ágakra hurkát, kolbászt, húst kellett tennie a házigazdának a versekért cserébe. A zselici néphagyományokat így örökíti tovább a szennai hurkafesztivál.

