Rangsor nélkül dönt a somogyi nebuló

Somogyból csak a kaposvári Táncsics gimnázium került be a legjobb száz középiskola közé az idén. Az intézmény a HVG Top 100-as listáján tavalyhoz képest négy helyet rontva az ötvennegyedik lett.

Ezt ne hagyja ki! Smoothie mixert érhetnek a Tündérszépeknek adott szívek

A korábbi évekhez hasonlóan most is a matematika és a szövegértés kompetencia eredménye, a magyar, a matematika, a történelem és a nyelvi érettségik, valamint a felvételi adatok alapján rangsorolták az ország középiskoláit. Az első a budapesti Fazekas, a második az ELTE Radnóti, a harmadik pedig a Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium lett. Reőthy Ferenc, a Táncsics-gimnázium igazgatója megkeresésünkre elmondta: az ötvennegyedik hely is azt mutatja; az iskola célja nem más, mint hogy minőségi oktatást és nevelést biztosítson a fiataloknak. Az oda jelentkező diákok nagy része ugyanis később az ország karrieregyetemeinek valamelyikébe szeretne bekerülni. A kiadvány szerkesztői külön rangsorolták az alapítványi, az egyházi és a felsőoktatási intézmények gyakorló iskoláit is. A legjobb tíz, az utóbbi esetében pedig a legjobb nyolc közé nem került somogyi intézmény. A két tannyelvű képzést (is) folytató legjobb tizenöt iskola közé azonban bejutott a Kaposvári Munkácsy Mihály Gimnázium, az iskola a tizenharmadik helyen szerepel.

A sorrend azonban nem foglalkoztatta az általunk megkérdezett nyolcadikos tanulókat. A diákok többsége már egészen fiatalon tudta, hol szeretne továbbtanulni. Éles Márton a Munkácsy és a Táncsics-gimnázium között vacillált sokáig, mára azonban eldöntötte, hogy az ország 54. legjobb középiskolájában szeretne tanulni történelem szakon. Márton nővére is táncsicsos, így sok tapasztalatot megosztott már vele testvére. Belics Barna két teljesen más irányba tanulna tovább, ezért megjelöli a Táncsics gimnázium informatika szakát, de a somogyzsitfai mezőgazdasági iskola vadgazdálkodó szakiránya is felkeltette érdeklődését. Előbbi intézményt azért választaná, mert testvére is oda jár és sok jót hallott az iskoláról, utóbbit pedig azért, mert nagyapja vadász, és már kisgyerekkora óta járja vele az erdőt. Hajnal Cintia is már rég eldöntötte, mi szeretne lenni. Édesanyja tanácsát igyekszik mindig megfontolni, de a továbbtanulásról maga szeretne dönteni. A nyolcadikos diák a kaposvári Széchenyi-iskolába jelentkezik szakácsnak, de az építőipariban a kozmetikus képzést is megjelöli.

Segítik a döntést az iskolák is

Szabó Zoltánné Kudomrák Zsuzsanna, a Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola főigazgatója kérdésünkre kiemelte: minden segítséget megadnak a diákoknak ahhoz, hogy megfelelő középiskolában tanulhassanak tovább. A Kaposvári Tankerületi Központ nyert egy pályaorientációs támogatást, amelyben a Kodály mind a tizenkét intézménye részt vesz. Ennek eleme, hogy különféle szakmákat, továbbtanulási utakat mutatnak a gyerekeknek, vizsgálják képességeiket és motivációs beszélgetéseket is tartanak. Emellett osztályfőnöki órán is gyakori téma a középiskola, de a szaktanárok is igyekeznek a fiatalokat a legjobb irányba terelni. A diákok szabadidejükben pedig különféle munkahelyeket is meglátogatnak.