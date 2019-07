Sárdagonya és slagzuhany jár a vadaknak Bőszénfán

A mostani tikkasztó hőség nem csak az embereket, hanem az állatokat is megviseli. A bőszénfai szarvasfarmon a bivalyokat a dagonyában hűtik, a szarvasokat pedig slaggal locsolják.

Sorban álltak a szarvasok egy fürdőzésre az állatsimogatóban. A bőszénfai szarvasfarmon a kánikulában így hűtötték őket. Miután az egyik karámban végeztek a dolgozók, mentek tovább a vaddisznókhoz. – Az itatás a legfontosabb ilyenkor, ezért minden kertünkben van az állatoknak friss ivóvize – mondta el érdeklődésünkre Nagy János, a Vadgazdálkodási Tájközpont vezetője. – A Zselicben sok természetes vízfolyás, forrás van, amelyeknek nyáron is jó a hozamuk. Központi vezetékes vízhálózatból töltjük az önitatókat, így folyamatosan hűs és tiszta vizet tudnak az állatok fogyasztani. A lovaknál és a szamaraknál szintén önitató van, ám a bivalyok bőre nagyon érzékeny a hőre és a napsugárzásra, nekik a friss ivóvíz mellett sárfürdőt is készítünk, a dagonyákat lajtos kocsival töltjük fel, annyira jól érzik magukat benne, hogy sokszor csak a bivaly orra van kint a sárból.

Nagy János szerint, ha marad ez a meleg, az már ártani fog a legelőknek és emiatt a takarmányozásra is gondolniuk kell. – Erre minden évben készülünk erjesztett fűfélékkel, lucernával és pillangósokkal – mondta el a tájközpont vezetője.

Az állatok szeretik az árnyékos, széljárta területeket a nagy hőségben, ilyenkor általában ide húzódnak. – Ebben az időszakban vannak a tejtermelési csúcsok is, a kancák 15–20 litert is tudnak naponta produkálni, ehhez azonban szükségük van sok vízre. A hőleadásuk is koncentráltabb a hőségben – mondta el Nagy János, – a lovak tudnak izzadni, míg a szarvas a fülén és a nyitott száján keresztül lihegve próbálja a hőt leadni.

Nem hagyunk kutyát autóban

Ha házi kedvencünket magunkkal visszük nyaralni, fontos, hogy mindenképpen biztosítsunk neki hűvös helyet és bőséges friss vizet. – Az utazás során két óránként meg kel állni, hogy tudjon pihenni és inni – mondta el Kádár Tamás, balatonlellei állatorvos. – Vigyázni kell a légkondival a kocsiban, mert a huzatra érzékeny kutyák kötőhártya gyulladást kaphatnak. Könnyen emészthető ételt adjunk az állatnak, nagy melegben keveset esznek, csökken étvágyuk.

Lihegéssel tudnak csak hőt leadni a kutyák és a talpukon van kevés izzadtságmirigy, ha nagyon melege van tarkó tájékon és lábvégeken hűtsük a kutyát. – Sétálni is csak reggel vagy este vigyük kedvencünket, a forró beton ugyanis talpsérülést okozhat – jegyezte meg Kádár Tamás. – A nagy hőségben a gépjárműben akár percek alatt 50 fok fölé emelkedhet a hőmérséklet, nem hagyunk autóban kutyát, főleg nem ilyen melegben. Eleve rémületet okoz neki, hogy egyedül maradt ott, arról nem is beszélve, hogy pillanatok alatt túlmelegszik a gépjármű és hamar tragédia történhet.