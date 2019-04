Segített a jó idő, fürgén épül a 67-es gyorsút

Egyre hosszabb szakaszokon használhatják az autósok az új aszfaltot, az ideális időjárásnak köszönhetően jó ütemben halad a 67-es gyors út építése. Májusban a Kaposfürednél épülő új körforgalmat is bekapcsolják a forgalomba.

Tavasszal sem csökkent az útépítők lendülete; Somogyaszaló és Somogybabod között már több szakaszon ráterelték a forgalmat az új aszfaltra.

Ahol az épülő kétszer kétsávos gyors útnak elkészültek a jobb pályás sávjai, ott már végig az új sávokban haladhat a forgalom, ideiglenes forgalmi rend bevezetése mellett. Ezzel párhuzamosan állhatott neki a bal pálya építésének a kivitelező.

A Somogybabod és Vadépuszta közötti szakaszon már végig az új utat használhatják a közlekedők. A részlegesen már a Vadépusztától Mernyeszentmiklósig vezető szakasz is elkészült, várhatóan május második felében Babodtól már egészen Mernyeszentmiklósig lehet tükörsima aszfalton közlekedni – közölte lapunk megkeresésére a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) Zrt.

Május vége és június eleje között egy összekötőútra terelik át a kétszer egysávos forgalmat Mernyeszentmiklós és Vadépuszta között.

A jobb pálya befejezése, valamint a csomópontok építése miatt szükséges lesz a forgalom további átszervezése is – tudtuk meg a NIF Zrt.-től. Ezért augusztus végéig, több ütemben várhatóak elterelések.

Azt ígérik, hogy ezek időpontjáról folyamatosan tájékoztatják a közlekedőket. Addig is az aktuális forgalmi rend, a sebességkorlátozás és az előzési tilalom betartására figyelmeztették a volán mögött ülőket.

Aszfaltüzemet telepítettek Füredre

Mint megtudtuk, készen van a kopóréteg a kaposfüredi körforgalomnál, azonban még egyelőre nem adott a forgalomba helyezés minden feltétele. A füredi körforgalmat várhatóan május végétől, legkésőbb június elejétől vehetik használatba majd a közlekedők. A NIF Zrt.-nél azt is elmondták: a Solt­út Kft. Kaposfüreden egy aszfaltkeverő telepet is létesített. Az üzem megkönnyíti a munkát akkor, amikor egyszerre több különböző réteg aszfaltozását végzi a kivitelező.