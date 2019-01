Senki nem marad ki a téli rezsicsökkentésből

Végéhez közeledik a téli rezsicsökkentés program a somogyi falvakban. Van, ahol már kiosztották a tüzelőanyag átvételére jogosító utalványokat, másutt épp ezt szervezik ezekben napokban.

A kormányzat nyáron döntött határozatában a téli rezsicsökkentés kiterjesztéséről. Miután a gázhálózattal nem rendelkező települések már tavasszal megkapták a támogatást és a városokban táv- vagy gázfűtést használók pedig még korábban részesültek a kompenzációban. Annyi módosítás történt, hogy pénzt nem adhatnak a települések a jogosultaknak annak ellenére, hogy mint megírtuk, több polgármester is ezt szorgalmazta volna. Végül a legtöbb településen úgy döntöttek, utalványként juttatják el a háztartásokhoz a 12 ezer forintos összeget. A helybéliek október 15-ig jelezhették igényüket, és a legtöbb településen megadhatták, milyen tüzelőt kérnek. Ez alapján történt az összegek kifizetése a helyhatóságoknak decemberben.

Így történt ez Szennán is, ahol leadták az igényeket határidőre, s most még egyszer egyeztet az önkormányzat az 59 jogosulttal. Mert a törvény arra is lehetőséget ad, hogy az érintettek egyszer módosítsák az előzetes igényüket. – Az időközi választás és az év végi ünnepek miatt nehezebben kezdhettük meg a kiosztás szervezését – mondta Salamon Gyula, polgármester. – Tűzifa és gázpalack utalvány formájában kapják meg a lakók a 12 ezer forintos gázkompenzációt. Szenna az 59 igénylőre 708 ezer forintot kapott, amely napokon belül az érintetteknél landol majd.

Vésén csaknem 160 családot érint a téli rezsicsökkentés, ott tűzifa, gázpalack vagy fabrikett közül lehetett választani. – Elkezdtük kiosztani a támogatást – mondta Bertók László, polgármester érdeklődésünkre. – Úgy gondolom, egy-két héten belül mindenki megkapja az igényelt tüzelőanyagot. A szállítást valószínűleg saját erőből fogjuk megoldani, a szociális alapra támaszkodunk majd.

Karádon a kiosztást nem bízta a véletlenre Schádl Szilárd polgármester, már karácsony előtt eljuttatták a családoknak a 140 kilogrammos fabrikett csomagokat. – Amint meghallottam a hírekben, hogy mi is részesülhetünk a téli rezsicsökkentésből, előrendelést adtam le brikettre – mondta el a településvezető lapunknak. – Amikor megkaptuk az összeget, át is utaltam, és egy héten belül le is szállították.

A karádiak maguk vitték el a támogatást, de aki nem tudta megoldani, annak az önkormányzat saját költségén hazaszállította.