Siófoki Toros Party: malacok, és jelmezesek között kolbászoltak az érdeklődők

Sült kolbásszal, malaccal és a farsangi időszaknak megfelelő édességekkel is készültek a Farsangi Toros Party szervezői Siófokon.

A kikötőben tartották ezúttal is a téli rendezvényt, amin a városi civil szervezetek közül többen is részt vettek, hogy saját kolbászreceptjeikkel kápráztassák el a vendégeket, de gasztro árusok kínálatából is lehetett válogatni. Látvány disznóvágás, malac- és fánksütés is színesítette a Siófoki Szabadtéri Vendéglátók és Kézművesek Egyesületének kétnapos programját, aminek a három évvel ezelőtti kezdetek óta állandó résztvevői a mohácsi busók.

A kétnapos eseményen azok is találhattak maguknak programot, akik kevésbé rajonganak a disznóságokért, hiszen aktív kikapcsolódásra ott volt a Jégkikötő műjege, vasárnap pedig egy rövidebb, maskarás futásra is várták a lelkes közönséget. Az asszonyfarsangon újra megidézték a régi dunántúli népszokást, amikor a nők egy évben egyszer átvették a férfiak szerepet és éjszakába nyúlóan mulattak, hogy legalább egy rövid időre szabaduljanak az asszonysorstól és az azzal együtt az otthoni teendőktől.